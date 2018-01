Ser director deportivo, el anhelo de Óscar Sevilla

Si se sumaran las actuaciones individuales de los últimos dos años, el ciclista colombo-español Óscar Sevilla, del Team Medellín, sería el más regular de todos los que actuaron en esa carrera, es decir más de trescientos corredores. El doble subtítulo en ambas temporadas así lo confirma.

A “la pasión, al tener las mismas ganas de hace 30 años, de seguir con las ilusiones vivas, disfrutar de lo que hago, que es montar en bicicleta”, atribuyó Sevilla, recientemente, en entrevista con EL COLOMBIANO su vigencia.

Tras repetir subcampeonato en San Juan, tal como en 2016, el ciclista de 41 años de edad, y líder del Team Medellín, calificó de “muy positivo” su podio, aunque reconoció, ante los diferentes periodistas que no se cansaban de preguntarle qué hace para mantener ese vigor, que a Argentina viajó con la intención de hacer una gran carrera en el inicio de la pretemporada y, al final, retornan a Colombia con el subtítulo y el título por equipos, como gran cosecha.

“El balance de la Vuelta a San Juan es muy positivo y estoy contento conmigo y con el grupo. Ha sido una prueba dura, con etapas de viento, la crono, la montaña del Colorado... valoro el segundo puesto, aunque, claro, me hubiera gustado ganar”, manifestó.

Y aunque todos, aquí o en el exterior, le hacen la misma pregunta de cuándo piensa retirarse, Sevilla insiste en que no se tortura con eso.

No obstante, dio puntadas de lo que visualiza en su futuro inmediato. “Lo ideal sería ser director deportivo de alguna formación; poder trabajar en este deporte que tanto me apasiona, poder estar en las carreras y aportar la experiencia de tantos años de profesional. Creo que sé transmitir, conozco este ambiente. De todas las formas el futuro tampoco me quita el sueño”, reconoció a EFE .