¿Cómo suena Medellín? Míralo en este mapa

En una fábrica, de esas industriales, se mueven los componentes de manera precisa y ordenada. Todo funciona como un reloj. “Medellín es una gran fábrica de música nacional”, precisa Juancho Valencia, productor y director de Puerto Candelaria. Sin embargo, en esta industria no hay engranajes concisos ni estructuras exactas.

En la música, hecha en Medellín, hay tantos componentes que han fluido y se han transformado con el pasar de los años que al definirla ahora se genera toda una mixtura sonora. Antes habían zonas precisas para escuchar lo que al público le gustaba: el barrio Manrique era tanguero por tradición, en la calle San Juan se bailaba salsa, el barrio El Poblado era la cuna del rock. Hoy esas líneas se han desdibujado para permitir que las melodías viajen sin obstáculos de un lugar a otro, “se expandieron las territorialidades”, añade Valencia.

Juan Fernando Giraldo, director de la Red de Escuelas de Música de Medellín, explica que lo que crean hoy las bandas y artistas locales tiene mucho de las costumbres sonoras que han acompañado la vibración de la ciudad. “Cuando uno escucha a La Toma, Gordo’s Project o Puerto Candelaria oye esa tradición de la música tropical que se grabó y bailó en esta villa desde los años 50 hasta los 80”, igual pasa con el tango y “ni qué hablar del rock, punk y las corrientes alternativas”.

Esta ciudad ha sido una esponja de géneros musicales, “y eso no ha cambiado”, dice Valencia.

Que el género urbano sea hoy protagonista, en un primer diagnóstico de la situación musical de la ciudad, se da gracias a “las conexiones profundas que tiene la urbe con las corrientes de la industria musical”, según Giraldo. “Gran parte de la música popular ha pasado por esta capital, se ha hecho en Medellín y eso deja una huella”. Sin embargo, hay otra realidad “y es que musicalmente la ciudad se sigue diversificando, creando públicos y dando cuenta de las muchas identidades que la conforman”.

El mapa que verá a continuación es una construcción colectiva y nació de la idea de actualizar esa sonoridad local que tanto ha cambiado en los últimos 20 años. Aquí no hay líneas divisorias, más bien unidad en la percepción de que la música es una manera de expresión, siempre melódica, poética y temática. En el pasado, todo sucedía rítmicamente en las plazas y parques. Hoy son las redes sociales e Internet los referentes. “El plano de la ciudad que antes conocíamos se ha transformado. Antes había una segmentación de la que alardeábamos y ahora hay que volver a hacer ese trazado, a ver qué encontramos”, argumenta Valencia.

Esta minería de datos se construyó gracias al voz a voz entre artistas y bandas. No todos nacieron aquí pero sí construyen universos sonoros en la ciudad. En barrios, garajes, colegios y cuadras nacieron las estrellas que ya traspasaron fronteras; así mismo hay otras que están emergiendo para demostrar que esta fábrica es más grande de lo que se imaginan. Y como la construcción no para y hay más para mostrar, el mapa se seguirá llenando, no hay que perderle el rastro.