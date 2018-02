¿Clara López sí le suma votos a Humberto de la Calle?

La alianza de Clara López con Humberto de la Calle quita a un candidato de la baraja presidencial y se podría perfilar como la aglomeración de fuerzas de la centro izquierda que, desde el principio de sus campañas, pregonaron los dos candidatos.

Sin embargo, esta unión podría no significar mucho en el futuro para De la Calle, pues López ya no representa al sector que la llevó a ser decisiva en la primera vuelta presidencial de 2014, en la cual tenía un alto potencial electoral.

Clara López logró en las pasadas elecciones presidenciales 1.958.414 votos en la primera vuelta, y se sumó, en la segunda, al hoy presidente Juan Manuel Santos lo que inclinó la balanza a favor del actual mandatario.

A pesar de ello, hoy no representa al mismo sector. En su momento una pelea con el Polo Democrático la escindió de ese partido y hasta esta semana era la candidata del Mais (Movimiento Alternativo Indígena y Social). Esa colectividad es de circunscripción indígena y, por eso, con solo un candidato en el Congreso, Luis Evelis Andrade, conserva su personería jurídica.

Según el analista político, Pedro Medellín, el partido Mais “y otras organizaciones de ese tipo son colectividades pequeñas que viven como microempresas electorales, en las cuales sus titulares tratan de sacar provecho de algún huérfano del poder político. Son partidos ‘Transmilenio’, la gente se sube cuando los necesita”.

Esa colectividad presentó con la Unión Patriótica (UP), la Alianza Social Independiente (ASI), la Colombia Humana de Gustavo Petro y Fuerza Ciudadana de Carlos Caicedo (unión conocida como ‘la lista de la decencia’), una serie de candidatos para el Congreso que esperaban en su momento contribuyeran a sumarle votos a una posible consulta interpartidista, conformada por Petro, Caicedo y López.

Sin embargo, López no se inscribió por la consulta interpartidista y comenzó a buscar en otros sectores y terminó llegando a las toldas liberales.

Según Gabriel Becerra, secretario general de la UP, “nosotros estamos comprometidos con el candidato que salga de la consulta interpartidista, aspiramos a que podamos llegar unificados a la primera vuelta, pero en este escenario apoyaremos en la carrera a la presidencia al candidato que resulte de nuestra consulta”.

Es por eso que López pudo perder los apoyos producto de la “lista de la decencia” y terminaría sola en el Partido Liberal procurando acercarse a las bases más populares de esa colectividad.

Para Iván Garzón Vallejo, profesor de ciencias políticas de la U. Sabana, esta unión no es tan importante, “es una alianza más o menos predecible y no es seguro que sume votos. De la Calle había generado cierta visión renovada a pesar del partido, y con esto vuelve a afianzar la idea de que es un político tradicional, una persona de élite, porque Clara López, pese a su filiación de izquierda, también hace parte de las élites bogotanas. En este caso 2+2 no necesariamente termina siendo 4”, concluyó.