Clara Rojas se adhiere a la campaña presidencial de Iván Duque

Durante este lunes la congresista Clara Rojas mostró su respaldo a la candidatura presidencial de Iván Duque, quien se mostró agradecido con la adhesión.

“Es un gusto acompañarlos. Yo he venido reflexionando mucho y he encontrado más cosas positivas de todos, que yo creo que eso es lo que une a Colombia y me ha llegado el mensaje plenamente”, dijo la representante a la Cámara por Bogotá.