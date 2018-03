Con consultas de izquierda y derecha se definen las presidenciales

Más allá de dos consultas interpartidistas, las votaciones del próximo 11 de marzo para elegir a los candidatos presidenciales de la derecha y la izquierda serán el primer pulso entre dos sectores que según las más recientes encuestas serán protagonistas en la carrera por la Casa de Nariño: el que conforma Gustavo Petro y Carlos Caicedo, con un Petro que casi todos dan como ganador; o el compuesto por Marta Lucía Ramírez, Iván Duque y Alejandro Ordóñez, en el que Duque estaría tomando ventaja.

Para los expertos en política, se trata de un proceso que tiene mucho de estrategia, pero también es un termómetro entre dos tendencias muy fuertes, puesto que los ciudadanos solo podrán votar por una de las consultas. Por eso los resultados, agregan los analistas, tendrán incidencia en las elecciones de mayo.

Para Claudia Dangond, experta en política, luego de esta consulta se empezará a reajustar el ajedrez electoral para las presidenciales debido a que se observarán las preferencias de voto en la opinión pública y además porque ese mismo día se conocerán los resultados de la contienda parlamentaria. “A partir de esa fecha se definirán las fuerzas regionales y de los partidos, entonces, se construirán algunas alianzas de acuerdo a los resultados”, agrega.

Yann Basset, analistas de temas electorales, va un poco más allá y afirma que desde ya se está viendo el cambio en la opinión pública en relación a las presidenciales. “Hace pocos meses el panorama era que había cuatro candidatos fuertes y una gran polarización. Ahora todo parece haberse decantado a los extremos, que en este caso, como lo muestra la más reciente encuesta, son Duque de derecha y Petro de izquierda. Con este nuevo panorama, cambia un poco las posibilidades de la primera vuelta”, añade.

No obstante, el experto afirma que hay que tener prudencia con los resultados de las interpartidistas porque estos no pueden ser los mismos en las elecciones a presidente. “En marzo participa mucha gente que va a votar por sus candidatos a Congreso. Terminan votando por un candidato que no necesariamente van a apoyar en las elecciones presidenciales debido a múltiples factores”, expresa.

Claudia Dangond comparte esta idea y afirma que hay muchas personas que usan este tipo de consultas para “despistar”. “Hay gente que finalmente va a votar por la derecha en las presidenciales, pero puede que vote por Caicedo en la consulta porque cree que así hace que Petro no sea candidato o, al contrario, puede que vote por Marta Lucía Ramírez porque cree que así le quita fuerza a Duque”.

Petro y Caicedo

El analista Luis Carlos Valencia señala que en la consulta entre Gustavo Petro y Carlos Caicedo habrá un claro ganador porque no hay diferencias sustanciales entre ambos candidatos que le permita a la gente tomar mayor partido hacia alguno de los dos. “Por esa razón Petro tiene más posibilidades. Es el más popular. No tener abismos programáticos con Caicedo lo hace la opción más viable para la gente”, añade.

Valencia dice que la consulta entre estos dos aspirantes es una estrategia para posicionar a Gustavo Petro como candidato con perspectiva a primera vuelta, debido a que como solo serán dos consultas, cualquiera que sea la diferencia en votos con el vencedor de la consulta donde participa Duque, le sirve para tener ventajas sobre los demás candidatos en primera vuelta.

Yann Basset manifiesta, al igual que Valencia, que la consulta de izquierda es una apuesta por impulsar la candidatura de Petro, porque no hay mucha duda de que él la va a ganar y agrega que lo que buscan es obtener la mayoría de votos posibles para marcar la diferencia. “Sin embargo, hay que ser un poco prudente con esto porque los resultados de estas consultas a veces no son buenas previsiones de lo que puede pasar en primera vuelta”, dice.

Claudia Dangond opina frente a esta estrategia política que si bien la consulta puede ayudar a catapultar a Petro, hay movimientos que le pueden quitar votos, como el que hizo Sergio Fajardo, de centro izquierda, con el nombramiento de Caludia López como su fórmula vicepresidencial. “Claudia López es un gran aporte para esa campaña y le puede restar votos a Petro”.

Carlos Andrés Orjuela, experto en elecciones, señala que esta consulta en particular tiene el objetivo de hacer el efecto del ‘carro ganador’, porque lo que busca es legitimar a Gustavo Petro como candidato. “Aquí hay claramente un ganador de hecho. No es posible que una apersona que tiene el 4% (Carlos Caicedo) de reconocimiento le vaya a ganar a una persona que tiene más del 80%, sumado a una gran intención de votos”, añade.

Además, indica Orjuela que la interpartidista le servirá a la Colombia Humana para no mostrarse como perdedora porque sabe que en las elecciones del 11 de marzo no tiene muchas posibilidades de poner congresistas. “Como Petro va a ganar la consulta, quedará en la retina de la gente como el ganador y no que no pudo poner congresistas”.

Ramírez, Duque, Ordóñez

Para Luis Carlos Valencia, esta consulta va a generar como resultado una gran ventaja del candidato del expresidente Álvaro Uribe, que en este caso es Iván Duque, frente a sus contendores.

“Duque ha logrado aglutinar todos los matices del uribismo. Es decir, el uribismo duro, el blando y el intermedio. También van a votar en esa consulta sectores de opinión que quieren fortalecer una candidatura de derecha. Por eso va a haber un fenómeno de arrastre de voto de opinión y de unidad del voto uribista, lo cual le va a dar una significativa votación a Duque”, dice Valencia.

El experto Basset afirma que la consulta de la derecha probablemente tenga más votación que la de la izquierda, porque en esta sí hay una apuesta más dura para definir quién va a ganar. “Parece que Iván Duque está tomando la delantera en las últimas encuestas, pero Marta Lucía Ramírez es una candidata que puede dar sorpresa. No estamos seguros de quién obtendrá la victoria, contrario a la consulta de izquierda. Y esto es algo que va a atraer más electores para la derecha”, agrega.

Claudia Dangond dice que para este caso, al igual que los demás analistas, es probable que gane Duque, sin embargo, no descarta la fuerza de Ramírez y agrega que es posible que algunos sectores de derecha, que antes estaban con Germán Vargas Lleras, se puedan pasar a apoyar el candidato que gane en la interpartidista de derecha.

Por su parte, Carlos Andrés Orjuela añade que en esta consulta se está jugando que Iván Duque pueda llegar a primera vuelta porque puede aglutinar a la derecha y a la centro derecha. “Con el desplome de Germán Vargas Lleras, que cada vez baja uno o dos puntos su favorabilidad, lo más probable es que sus votos los recoja Duque”.

El analista dice que Iván Duque para primera vuelta, en caso de ganar la interpartidista, contará con Óscar Iván Zuluaga como apoyo, Marta Lucía Ramírez de vicepresidente y Ordóñez como ‘alfil’ de debate sobre el tema de la familia. Además del evidente respaldo del expresidente Uribe.