Duque, nuevo presidente de Colombia

Iván Duque

Textualmente

No voy a gobernar con odio hacia nadie

Con humildad y con honor quiero decirle al pueblo de Colombia que voy a entregar todas mis energías por unir a nuestro país en torno a una causa. No más divisiones, pensemos en un país con todos y para todos. Para mí es importante decir, a ustedes y a Colombia, que hoy no hay ciudadanos vencidos. Quiero ser el presidente que le dé el mismo amor a los que votaron por mí y a los que no lo hicieron o votaron en blanco, se trata de unir a nuestro país, de construir, porque cuando se construye el futuro es de todos los colombianos. Esta elección es la oportunidad que esperábamos para pasar la página de la polarización, los agravios y las ponzoñas. No reconozco enemigos, no voy a gobernar con odios ni mantengo odios para ningún colombiano, no existen venganzas ni represalias, se trata de mirar hacia el futuro por el bien de los colombianos. Esta elección que nos da un mandato amplio y claro porque ha sido una campaña de soluciones y no de agresiones de propuestas y principios; cuando hubo agresiones, respondimos con propuestas, cuando hubo bajeza, lo hicimos con altura, esto es lo que demandan los colombianos. Por eso esta es una oportunidad para que nos unamos en contra de las cosas que le han hecho daño histórico a Colombia, una de ellas la corrupción. Nuestra bandera será la lucha frontal contra la corrupción, la politiquería y el clientelismo. Acogemos las propuestas que han sido presentadas en el Congreso en la consulta anticorrupción, pero iremos mucho más allá para que Colombia lleve a la corrupción a una derrota total y contundente. Vamos a gobernar con transparencia y eficacia para devolver la esperanza y que los colombianos comiencen a creer en las instituciones. No permitiremos que la corruptela se apropie de la salud, y la alimentación escolar, doblegaremos ese cáncer y seremos un país unido en ese propósito.