Duque y Vargas se pelean la bancada conservadora

- Los liberales no son los únicos cerrando filas para defender la campaña de Humberto de La Calle. Prueba de esto es que a la reunión convocada anteayer por el expresidente César Gaviria, director del partido, no asistieron siete senadores electos, que suman 560.119 votos y que son cercanos al exministro y exprecandidato Juan Fernando Cristo.

El senador saliente Horacio Serpa, que ha tenido varios impasses en el pasado con Gaviria, le pidió que se retirara de la Presidencia ante los regulares resultados del domingo.

Para Carlos Arias, docente de la Maestría en Comunicación Política de la U. Externado, el Partido Liberal es el que puede decidir las elecciones presidenciales, tanto si se pliegan algunos de ellos a Vargas o, incluso, aunque parezca paradógico, a Duque, o también podrían llegar a hacer con la izquierda.

“No estoy seguro que lleguen en bloque hasta el final. De la Calle se extingue en la primera vuelta y el partido se fragmentará, si es que eso no pasa antes, en la medida que ya le están pidiendo la renuncia a César Gaviria. Esto se puede definir en primera vuelta. La encuestas siguientes mostrarán que Vargas crece un poco, pero no le alcanza. Además, la derecha sabe que no puede tomar ese riesgo en segunda vuelta”.

Si De la Calle no llega a ningún acuerdo con Sergio Fajardo, difícilmente lo pueda lograr con Petro o Vargas Lleras.



- Además de perder su liderazgo en el Congreso y en la mayoría de las regiones del país, el Partido de La U carga con la impronta de su fundador, el presidente Juan Manuel Santos. Hoy son los que más posibilidades de alianza tienen, porque al interior algunos mencionan a Duque, otros Vargas, algunos a Fajardo e, incluso, no falta quien no descarte la opción de Gustavo Petro.

Para Arias, mientras que los votos de La U están más fraccionados y divididos, es decir, es una pelea de lobos, el Partido Conservador hace valer sus compromisos.

Dos de sus líderes más representativos, los senadores reelectos Armando Benedetti y Roy Barreras, han manifestado que no llegarían nunca donde Vargas Lleras, aunque posiblemente terminarán con quien termine ganando. Ambos ven con buenos ojos la llegada a una coalición de centro, liderada por Fajardo y De la Calle.

El presidente de la colectividad, el exministro Aurelio Iragorri, manifestó que él tan solo es un “ventrílocuo” de la bancada parlamentaria, y que La U tomará una decisión en los próximos días. De igual manera, aunque no mencionó cuál es su opción preferida, destacó que Germán Vargas, con quien trabajó dos años en el gabinete del presidente Juan Manuel Santos, es de centro derecha, porque no quiere jugar en los dos extremos que polarizan al país.



- Mientras que los antiguos partidos de la Unidad Nacional buscan donde podrían conservar el poder y la burocracia, en la campaña de Gustavo Petro quieren socavar la unidad de la Alianza Verde, donde también hay inclinaciones en todos los niveles por Colombia Humana o por una alianza entre Fajardo y De la Calle, como lo solicitó esta semana, de rodillas, el senador electo Antanas Mockus.

El nombre de la representante Ángela María Robledo, de la Alianza Verde, y quien esta vez decidió no aspirar, toma fuerza para hacer llave con Petro. Esto reforzaría posiciones como la senadora electa Inti Asprilla, más cercana a Petro, y del único representante verde que salió por Antioquia, León Fredy Muñoz, quien en la pasada consulta impulsó el nombre de Carlos Caicedo.

El Polo Democrático tampoco está absolutamente unido. Algunos sectores de izquierda más radical, ante el descenso de Fajardo en las encuestas, están mirando la posibilidad de migrar hacia la campaña de Petro. Y en las regiones, desde el principio, dirigentes como Luz María Múnera, no respaldan la candidatura de Fajardo.

Para que se de una posible alianza entre Fajardo y De La Calle sería necesario que el primero removiera su fórmula vicepresidencial, pero este ha dicho en entrevistas radiales que ya tiene definida su fórmula, pero que le gustaría que De la Calle se le adhiriera. Por su parte, De la Calle ha ratificado su candidatura y se mantiene firme en ir a primera.