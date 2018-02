Fraudes, violencia y economías ilegales: la sombra electoral

De estas 170 entidades territoriales 64 están en riesgo extremo, 65 en alto y 41 en medio (Ver mapa). No obstante, la MOE le solicitó a las autoridades una vigilancia especial en 20 municipios. De estos Antioquia tiene cinco: Briceño, Cáceres, Remedios, San Andrés de Cuerquia y Tarazá.

Para Jaime Duarte , docente del área de Gobierno y Política de la U. Externado, el mapa no varía mucho, pero ha cambiado en algunos municipios, lo que demuestra que han superado los riesgos asociados al conflicto armado o a los gobiernos locales o regionales.

“Llama la atención que algunos municipios donde tenía presencia las Farc, siguen en riesgo, y pues esto permite reafirmar que no son el único problema del país en orden público y que falta mucho control territorial, urbano y rural, por parte del Estado.

El Acuerdo entre el Gobierno y las Farc eliminó el riesgo electoral por factores de violencia en 79 municipios, pero no los eliminó del todo.

Camilo Vargas, coordinador del Observatorio de Política Electoral de la MOE, le dijo a EL COLOMBIANO que no es la primera vez que una ciudad grande aparece en ese estado, y recordó que Medellín registró igual en 2015.

“La autoridad electoral no tiene la capacidad de tener sentencias sobre todos los casos de fraude, y por eso nos aproximamos observando los resultados del pasado. Miramos municipios con comportamientos electorales extraños y cuyos resultados propician las alertas”.

Vargas agregó que la votación para Senado en Bogotá, en 2014, se disparó y crecieron los votos nulos y no marcados, lo que es sospechoso. A la vez hizo un llamado para poner el “microscopio” a las grandes urbes, pero aclaró que esto no significa que no haya garantías en Bogotá para hacer las elecciones, aunque hay casos de amenazas a líderes.

Nicolás Liendo, vicedecano de la Escuela de Política de la U. Sergio Arboleda, destacó que el número de municipios en riesgo haya bajado, pero le sorprendió que Bogotá esté riesgo extremo.

“Los controles del Estado no parecen ser efectivos en la prevención y la sanción de los delitos electorales. Tampoco hay compromisos de los actores a jugar de acuerdo con las reglas de juego. Si la gran mayoría de los actores buscan torcer las normas para ganar una pequeña ventaja, no hay norma que venga bien ni controles o sanciones que lo soporten”. Liendo agregó que esto evidencia la necesidad, tal como lo ha manifestado la MOE en muchas ocasiones, de una reforma política profunda e integral, “no los parches de las últimas tres veces”.