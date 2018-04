Intenso debate en Barranquilla entre candidatos presidenciales

En la mañana de este jueves los cinco candidatos a la presidencia: Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Iván Duque, Gustavo Petro y Germán Vargas Lleras se enfrentaron en el debate convocado por Telecaribe, El Heraldo, la Uninorte, Cámara de Comercio de Barranquilla, Andi seccional Atlántico, Magdalena, Amcham Colombia y ProBarranquilla.

Los candidatos hablaron de infraestructura, corrupción, modelo económico, seguridad, los migrantes venezolanos y las regalías de las regiones petroleras, cada uno tuvo la oportunidad de mostrar defender sus propuestas. El tema más candente fue el de la corrupción en Colombia y cómo prevenirla.

En materia de corrupción el candidato Humberto de la Calle propuso más transparencia en la contratación pública, pliegos únicos, “ese cuanto de que hay licitaciones de uno, el 86% de las contrataciones estatales burlan las normas en materia de licitación, en el terreno del castigo sigue existiendo casa por cárcel para los corruptos no hay sanción social este no es un problema penal es un problema que nos está invadiendo el corrupto paga penas en sus casas con un brazalete que no sirve para nada y luego se dedica a tomar whisky en los clubes de las ciudades”.

Y agregó que “si no cambiamos el sistema político de verdad vamos a fracasar las pasadas elecciones rumbó el dinero la circunscripciones nacionales fue un mar de compra de representantes por cuenta de senadores poderosos económicamente”.

A su turno el candidato Sergio Fajardo aseguró que la corrupción está en todas partes y el culpable es el sistema “hemos visto que el fiscal anticorrupción fue encarcelado por corrupto y tres expresidentes de la Corte Suprema están vinculados al ‘Cartel de la Toga’ fruto del clientelismo. No se dejen engañar la corrupción entra al poder en las elecciones, los que pagan para llegar, llegan a robar. El primer punto es elegir personas honestas y por eso no pagaremos un peso por un voto y de esa manera podemos gobernar con transparencia. Cuando llegamos al poder no le vamos a dar un puesto o un contrato miren las fotos de las campañas y sabrán quien se va a robar las elecciones”.

Por otro lado el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, propuso hacer efectiva la descentralización “necesitamos primero entregarle las funciones y competencias a los alcaldes y gobernadores, no los quiero ver en Bogotá con un congresista de intermediario para que después este le meta la mano al presupuesto del municipio. Servicio civil en lo local, no se puede permitir que este servicio civil sea el nicho de las corruptelas políticas. Además promoveremos el tema de la extinción de dominio exprés para quitarles a los corruptos hasta el último peso de su patrimonio”.

El candidato Gustavo Petro recordó que como congresista denunció el paramilitarismo, los falsos positivos y los cupos indicativos, “toda mi vida he luchado contra la corrupción por eso hay falsedad cuando se habla contra la corrupción y se pertenece a partidos que son verdaderas asociaciones para delinquir, cuando se acepta apoyos de ciudadanos que han comprado votos en el caribe, para hablar de corrupción el presidente debe demostrar que no se roba un peso, que mandará a todos los corruptos a la cárcel y la base sobre la que se sustenta la corrupción los excedentes del petróleo, el carbón y la cocaína”.

Germán Vargas Lleras dijo que para él la lucha contra la corrupción no es un eslogan político “en mi paso por el Congreso dejé un legado de no menos de 42 leyes aprobadas, dos estatutos contra la corrupción, la ley de extinción de dominio, la ley de acción de repetición, todo un arsenal que de ponerse en práctica tendría un gran efecto contra la corrupción. Demostré que era posible ejecutar el más ambicioso plan en materia de agua vivienda y infraestructura 0 mermelada en la contratación por eso las obras se ven”.

Es de anotar, que el debate estuvo bastante caldeado justo al final del encuentro en donde los aspirantes presidenciales tuvieron un espacio para preguntarse entre ellos. Ahí, algunos, claramente, sacaron ventaja como Vargas Lleras y Duque.