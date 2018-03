Matador denuncia que quieren censurar una de sus caricaturas

Con tutela quieren censurar mi libertad de expresión y piden que me retracte por esta caricatura. El demandante es el abogado José Luis Reyes Villamizar que se define como "simpatizante del centro democrático" el mismo partido que altera mis caricaturas y las usa de manera ilegal pic.twitter.com/fiCFoXhCPH

La Fundación para la Libertad de Prensa rechazó la acción y “espera que la justicia no se preste para esta acción de censura”. Según la ONG “La libertad de expresión protege no sólo la emisión de opiniones pacíficas, políticamente correctas o socialmente aceptadas. Por el contrario, el estándar constitucional e interamericano de protección también protege la emisión de expresiones chocantes, incómodas, indecentes, impactantes, escandalosas e, incluso, ofensivas o groseras. Lo anterior se debe a que no corresponde al Estado fijar los parámetros del buen gusto y la decencia, ya que, lo que para algunos puede ser chocante, para otros puede ser natural e incluso, necesario (Corte Constitucional. Sentencia C-10 de 2000)”.

El accionante, José Luis Reyes Villamizar, asegura que la caricatura lo ofende y solicita el amparo de los derechos al buen nombre, la libertad de elegir y la libertad de conciencia. Así mismo, solicita al Juez que ordene a El Tiempo excusarse y amonestar al caricaturista.

Iván Duque es candidato del Centro Democrático en la consulta interpartidista que se realiza este domingo y participa con los candidatos Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez.