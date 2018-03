Las paisas candidatas al Congreso

Luisa Fernández

Candidata a la Cámara - Somos

Ingeniera de Producción de la U. Eafit. Directora gremial y asesora de entidades públicas y privadas.

¿Cómo trabajará por la igualdad de género?

Ser mujer es per se una ventaja competitiva, que para ser eficientes y eficaces para la sociedad, no necesitamos de normas diferenciales. Como congresista me sentiré en la obligación de garantizar igualdad de oportunidades para los colombianos. Las mujeres ganamos los espacios a pulso, no somos simplemente una obligación de cuotas.

¿Cuál será su proyecto bandera si es elegida?

He materializado dos casos en los que demuestro que una manera muy efectiva de combatir la ilegalidad, es promoviendo, formando y capacitando.

¿Qué aporte le hará a la política y al país?

Los valores que por naturaleza tenemos las mujeres se pueden y deben poner al servicio del país. La fe, porque Dios es principio y fin; la familia, porque es un derecho que estamos en la obligación de garantizar; la feminidad, porque con ella armonizamos y hacemos mejor el mundos; y la fortaleza, que la transmitimos.