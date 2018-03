A un día de las elecciones, página de la Registraduría presenta fallas

Si a estas alturas de la vida usted no sabe si es jurado de votación o cuál es su mes de este domingo, pues hoy no tal vez no pueda averiguarlo por la página web de la Registraduría (y ojalá mañana podamos informar lo contrario).

Desde este sábado en la mañana los usuarios reportaron fallas en el portal de la entidad, que sirve para consultar el puesto de votación para las elecciones legislativas de este 11 de marzo: