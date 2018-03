Conozca los últimos resultados de #LaGranEncuesta

Fajardo aunque poco, sigue cayendo, no supo conservar el impacto en la opinión que generó su alianza con Jorge Robledo y Claudia López y su bandera anticorrupción. Además, en esta última medición queda claro por qué candidatos o sectores está tomando partido la opinión pública y un opción de centro parece no tener mayor acogida.

“Vargas Lleras esperaba un crecimiento por encima de 10%. Es probable que el foco de los colombianos se concentró en las consultas y dejaron en segundo plano los resultados al Congreso en los que Cambio Radical fue el partido que más creció y quedó con la segunda bancada más numerosa. No obstante, los titulares se enfocaron en Duque y Petro”, dijo Acevedo.

Según Oswaldo Acevedo, presidente de YanHaas, esta encuesta privilegia a Duque y a Petro por ser los dos candidatos que tuvieron mucha exposición publicitaria para las consultas de marzo y no privilegia a los demás candidatos por el mismo hecho de no estar en las consultas. “Deja un precedente importantes, y es que los partidos se deben tomar en serio las consultas”, afirmó.

Para Carlos Arias, docente de la Maestría en Comunicación Política de la U. Externado, Vargas Lleras no logró el repunte esperado después del 11 de marzo y todo el discurso que afirmaba que a partir de las legislativas lograría reposicionar su nombre con miras a las presidenciales confirman que la política cambió y que sus asesores estaban errados.

“Vargas Lleras se aleja aún más de los opcionados y lentamente sus apoyos en las regiones podrían deslizarse en procura de no estar tan lejos del puntero en la intención de voto. A menos que algo raro suceda con una alianza entre Fajardo, De La Calle y Petro, Duque podría salir incluso ganador en primera vuelta”, apuntó Arias

Agregó que Fajardo sube un poco y el efecto Claudia López no es el esperado, al igual que a De La Calle no le alcanzaría para llegar a segunda por sí mismo. Por otro lado Petro podría capitalizar en segunda vuelta una posible alianza en un todos contra Duque, pero es un riesgo muy alto si los votos de Vargas Lleras se desinflan y las alianzas vienen por debajo y encima de la mesa a favor del que dijo Uribe en una primera vuelta.

Al respecto Nury Gómez, politóloga y especialista en Comunicación Política afirmó que los resultados de esta encuesta es efecto resultado de consultas coalición y que tanto Duque como Petro estuvieron vigente en el imaginario de los colombianos y es lógico que se da una subida en éstas por la sensación triunfalistas.

“La caída de Fajardo se explica con tres razones: la primera es la poca recepción a continuos estímulos de la izquierda a generar alianzas reales; segundo, la fórmula vicepresidencial está cobrando mayor protagonismo de polarización y no suma adeptos, por el contrario le resta. Y tercero tanto polo como verdes están dividiéndose hacia Petro. En cuanto al 24% de Petro es el techo que logra luego de consultas, es todo lo que logra en favorabilidad e intención de voto porque no tiene para donde crecer. Para Vargas Lleras no se refleja aún el crecimiento de su bancada en el congreso. Desaparecer de la escena pública, sin escándalos, le sacó de la memoria y habla política de los ciudadanos”.