En 33 puestos de votación de Medellín se acabaron tarjetones de consulta: Alcaldía

No había transcurrido ni la mitad de la jornada electoral cuando 33 puestos de votación de Medellín se quedaron sin tarjetones de la Gran Consulta por Colombia, según confirmó el alcalde Federico Gutiérrez.

Esta consulta pretende elegir un candidato entre los independientes Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, y el precandidato avalado por el Centro Democrático, Iván Duque.

Los reportes de mesas sin tarjetones han llegado de la universidad Eafit y los colegios INEM, Palermo, Marymount y Santa María del Rosario, Lucrecio Jaramillo, Agrupación Colombia, Jorge Robledo, José María Céspedes, Estela Vélez, Francisco Antonio Zea y Pedro de Castro.

“De acuerdo al último reporte que tenemos, desde el Puesto de Mando Unificado de Medellín, al momento hay más de 33 puestos en la ciudad que no cuentan con el suficiente material electoral que requieren los ciudadanos. Nos preocupa la alteración del orden público y que no se le dan las garantías a los ciudadanos que quieren ejercer su derecho al voto de manera libre. Me comuniqué con el registrador para informarle esta situación. La responsabilidad de entregar el material electoral es de la Registraduría”, dijo el alcalde Gutiérrez.

Lea aquí: Si se acaban los tarjetones de consultas, jurados pueden sacar fotocopias