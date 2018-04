Se barajaron de nuevo las cartas para primera vuelta presidencial

Al respecto Miguel Silva , docente de Ciencia Política de la U. Pontificia Bolivariana, dijo que la última posibilidad que había de un cambio en el panorama era la unión entre De la Calle y Fajardo, y al no darse, esto implica que ya está definida la carrera para primera vuelta. “Quien se beneficia de que no se haga la alianza es Vargas. Entonces queda la duda de si César Gaviria la impidió para favorecerlo, porque aumenta su posibilidad de pasar a segunda vuelta”.

Incluso, el exalcalde de Bogotá no disimuló su satisfacción por lo amargo que resultó el tinto entre el exgobernador y el exjefe negociador: “La estrategia de ver como se derrota a Petro fracasa una y otra vez, sustitúyanla por la estrategia de derrotar a las fuerza de la corrupción, la violencia y el atraso”.

Ahora sí comenzó la campaña como tal, expresó Julián Mazo, docente del Centro de Análisis Político de la U. Eafit, porque los debates permitirán evaluar el talante de los candidatos en tanto su conocimiento del país en distintos ámbitos y también por su carácter y capacidad de argumentar en situaciones apremiantes y de contradicción.

“Tendrán que convencer maquinarias que aún no definen su candidato a apoyar y captar votos no muy convencidos, como aquellos que no participaron de ninguna de las dos consultas el 11 de marzo. Quedan poco menos de dos meses y todo por definir”.

Pero en palabras de John Restrepo, politólogo y decano de Humanidades de la U. de Medellín, aunque parece que apenas se baraja el naipe, la política en Colombia acarrea tantos vaivenes que quedaría falta por resolver las alianzas individuales de los conservadores antioqueños y parte del electorado de Clara López que parece coquetear con las propuestas de Petro.

Agregó que otra variable que empieza a sonar es que el electorado de las candidatas presidenciales Piedad Córdoba y Viviane Morales, que no son invitadas a ningún debate, decida nuevas adhesiones.

Con el panorama más diáfano, las afinidades políticas ya están a flor de piel. Según Francisco Barbosa, docente de la U. Externado, Vargas ahora es la Carta de Juan Manuel Santos, Duque tendrá que consolidar su discurso porque en los debates que faltas todos se irán contra él, Petro se tratará de mantener con la consistencia de su discurso, Fajardo tratará de crecer y De la Calle terminará con pocos votos.

Vargas y Fajardo intentarán, a como de lugar, desbancar a Petro para la segunda vuelta, aunque en el uribismo confían en un solo round.