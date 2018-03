Últimos ajustes de la alianza entre Vargas Lleras y Pinzón

En la mañana de este viernes se cumple la última reunión que tendrán los equipos de Germán Vargas Lleras y Juan Carlos Pinzón, para sellar la unión entre los dos candidatos que llevará a que Pinzón sea el aspirante a la Vicepresidencia de Vargas.

El anuncio, según se conoció, se estará oficializando antes del mediodía, para luego formalizar la decisión ante la Registraduría Nacional, la cual tiene como fecha de modificaciones a las fórmulas presidenciales hasta este viernes.

Los acercamientos entre Vargas y Pinzón se han dado durante los últimos días, incluso se mencionó que el exministro de la Defensa sería la cuota del Partido Conservador en la alianza que les propuso Vargas, sin embargo este partido no aceptó la Vicepresidencia y aplazó hasta la otra semana la decisión de su apoyo a cualquier candidato.

Pinzón decidió irse solo en su camino a la presidencia para tratar de distanciarse del actual Gobierno. Sin embargo, aún tiene un arraigo fuerte en el Partido de La U, que pese a disminuir su presencia en el legislativo, de 21 a 14 senadores, logró 1.853.054 apoyos en la última elección. Además, con la llegada de Pinzón se abre el paso a una posible coalición esta colectividad ya que el exministro de Defensa incluso ofició como secretario general de La U. Además, se rumora que esto sellaría el apoyo del presidente Juan Manuel Santos a la aspiración de su exvicepresidente.

Sin embargo, el exministro de Defensa no tiene un caudal electoral propio y los cargos que ha desempeñado (Ministro de Defensa y Embajador de Colombia en Washington) no requieren de la voluntad popular. Así mismo, pese a su campaña en redes, en la última encuesta de la gran Alianza de Medios junto con EL COLOMBIANO contratada con la firma Yanhaas no supera el 2% de la intención de voto.

Por otro lado, quien sería la fórmula presidencial, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, tampoco está punteando las encuestas. Sin embargo, su partido Cambio Radical, fue la segunda fuerza política en la última elección con 2.155.487 apoyos y 16 curules, que con un eventual apoyo del Partido de La U lograría la cuota inicial de una coalición de Gobierno.

Sumado a todo ello, la llamada coalición de derecha, donde están: Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, se midió por primera vez en las urnas logrando más de 6.138.503 votos, lo que los convierte en los principales contrincantes del candidato Germán Vargas Lleras.

De hecho, el expresidente Álvaro Uribe, uno de los líderes de la mencionada coalición, criticó la posible alianza a través de su cuenta de Twitter: “ contribuyeron a entregar el país a la Farc, leyeron el rechazo ciudadano, simularon ser críticos de su tarea y de su jefe, y se juntan para aspirar a que todo continúe. Con Iván Duque y Marta Lucía no hay engaño”.