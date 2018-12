Alberto Linero dice que seguirá siendo padre toda la vida

Van tres meses desde que Alberto Linero tomó la decisión, por razones personales, de abandonar el sacerdocio, y aún en todas partes le siguen diciendo padre.

Es una identificación que recibe con cariño, que hace parte de su vida, por supuesto: durante 34 años estuvo dedicado a la vida religiosa. Ahora, enfocado en los medios de comunicación, Linero, hincha furibundo del recién ascendido Unión Magdalena, define su presente y futuro en cuatro verbos: inspirar, comunicar, escribir y educar.

Pese a que ha recibido propuestas para ser candidato, dice que la política, por ahora, no está en sus planes, Acaba de presentar el libro.

Aún las personas lo siguen llamando padre...

“Seguiré siendo presbítero de la iglesia católica hasta la eternidad, así no ejerza. Por teología católica no me pueden desordenar, así que seguiré siendo padre por toda la vida”.

¿Cómo surge la idea de escribir este libro?

“Fundamentalmente es un intento de exponer las razones por las cuales tomo la decisión de vivir de otra manera, de mostrar los argumentos y las razones, muy personales, del porqué después de 33 años en este ejercicio, 8 de formación y 25 de ministerio, quiero vivir de otra manera. La idea es que este texto sirva de inspiración para otras personas. No se trata de un ejercicio narcisista de contar solo lo mío, sino de buscar cómo inspirar a los demás, ofrecerles claves de reinvención”.

¿De esas razones que expone cuál lo sorprendió más?

“Descubrí el poder de darle gracias a la vida. Definitivamente la primera clave de este encuentro es que para tener un buen futuro hay que estar agradecido con el presente y con el pasado. Eso lo descubrí con emoción y pasión, escribiendo estas páginas”.

¿Le llamó la atención el boom mediático que tuvo su renuncia al sacerdocio?

“Claro, quedé muy preocupado, porque un país como el nuestro, con tantos problemas y dificultades de corrupción y falencias haya terminado tan interesado en la vida de un cura, en su decisión de vida. No era para tanto. Finalmente todo eso demuestra es la atención que la gente tiene sobre uno”.

¿Fueron más las reacciones positivas que las negativas que recibió tras el anuncio?

“Hicimos un estudio de las redes sociales y tuvimos un 90 % de comentarios amables, de hecho en la calle recibo muchos mensajes de gratitud, me dicen que gracias por ser valiente, por ser honesto, y hubo un 10 % de personas que lamentaron el tema y lo expresaron de manera brusca. Prefiero centrarme en las cosas positivas y no en lo barro de la vida”.

¿Qué sensaciones le dejó la escritura del libro?

“La experiencia ha sido muy positiva, lo escribí con cierta prontitud, en dos meses. Logré agrupar bien las experiencias personales y la editorial hizo un gran trabajo para tenerlo pronto en las librerías”.

¿Su presente y futuro cercano está en los medios?

“Estoy entiendo mi vida a partir de cuatro palabras que son fundamentales, cuatro verbos que marcan de manera precisa e importante mi vida, una es inspirar, porque quiero seguir inspirando a través de todo lo que hago, por eso seguiré dando conferencias. La segunda es comunicar, entonces seguiré en los medios y en las redes. Tres, escribir, con seguridad seguiré haciendo libros, y cuatro, después de recibir el doctorado en educación volveré a la academia”.

¿Tiene aspiraciones políticas?

“Tengo claro que voy a ser una persona que va a ayudar a la sociedad, que va a generar cambios sociales, que va a colaborar para que sea mejor, pero no me interesa ningún rol político, no me interesa ser candidato. He recibido invitaciones desde Barranquilla y Santa Marta, pero he sido claro al decir que hoy no me interesa, siento que mi rol es otro, más de puente para unir y no de candidato para generar división”.