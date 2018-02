Andy Rivera fue quien terminó la relación con Lina Tejeiro

Cuatro años duró esta relación y aunque ella estuvo de acuerdo con la decisión, fue el cantante Andy Rivera, de 25 años, el que tomó la decisión de terminarla con la actriz de 27 años Lina Tejeiro.

Sobre las razones de la separación a finales de 2017, Rivera dijo al programa La Red de Caracol Televisión: “Empezamos a notar cómo nos empezó a sonreír la vida laboral, los proyectos que teníamos a florecer, pero también de la mano de eso empezamos a sentir que el tiempo se estaba reduciendo, que ya nos podíamos ver poco”.

El hijo del cantante Jhonny Rivera reconoció que la distancia los llevó a ver que iban por caminos distintos y con tantos proyectos laborales, decidieron terminar la relación de común acuerdo.

Sobre las fotos juntos y eliminadas por los dos, Rivera dijo que “quedan un montón de sentimientos, entonces si tú quieres que la decisión tenga efecto, no puedes entrar a Instagram y ver una foto con esa persona. Eso te hace retroceder o afligirte y cuando uno toma una decisión así lo que busca es liberarse, paz, tranquilidad. Y no puedo tener algo que no hace parte de mi presente”.

También negó haber iniciado un nuevo romance, pues gracias a una foto de una de sus fans, los rumores se han empezado a aparecer.