Ideas para que combine el color de 2019

Este sector se prepara para las próximas temporadas y el anuncio de Pantone no ha pasado de largo. “Es muy comercial para el mercado, el salmón se ha vendido muy bien en este país. A pesar de que está muy luminoso lo puedes usar con cualquiera de los tonos neutros como blanco, camel, gris, azul oscuro y negro. Es muy fácil de combinar y lo vamos a tener presente”, aseguró Martha Cálad , consultora de moda independiente. Además, según su investigación de tendencias para 2019 en la que ha analiza las pasarelas de los grandes diseñadores durante 2018, prevé que para el primer semestre también el camel va a ser muy importante al igual que el amarillo y la gama de los colores pastel.

Si le gustó, estas son ideas para que use el Living Coral.

Para la artista Frida Kahlo el amarillo era locura, enfermedad, miedo, parte del sol y de la alegría; para ella “realmente nada” era negro. Van Gogh, el pintor holandés, decía que no había azul sin amarillo y sin naranja. Picasso, el creador del cubismo, cuando no tenía azul pintaba con rojo, mientras el semiólogo Roland Barthes aseguraba que el color es nuevo cada vez que se mira. Los daltónicos tienen dificultades para distinguir la sutil diferencia que existe entre algunos (por ejemplo, entre la luz amarilla y roja del semáforo), y estudios, como el de Brooklyn College en 2012, han encontrado que las mujeres posiblemente pueden ver y diferenciar más tonos que los hombres.

Si desea lucirlo en su cuerpo, ejemplo en sus uñas, sombras o pelo, “se puede utilizar para hacer una especie de californianas (mechas) o una decoloración. Es un color que inspira serenidad y calma y a la vez es juvenil”, comentó Mateo Quiroz Henao, barbero y docente. No es un tono exclusivo para un género, ya que “a pesar de ser frecuente en las mujeres ahora con los cambios culturales que se han dando también se está empezando a usar en los hombres”, agregó.

Coral en el hogar

Si quiere darle un nuevo aire a su habitación, o a otros lugares de su casa, tenga en cuenta que el elegido de Pantone “es un color vibrante que agrega dinamismo a los espacios, especialmente en áreas sociales como la sala o la cocina. Va muy bien para hacer contrastes con azules y violetas claros, como están al otro lado del círculo cromático las combinaciones pueden funcionar. Si tiene un elemento decorativo color coral como una cortina, una lámpara o una silla puede jugar con un tono un poco más intenso como azul y violeta”, manifestó Jesús Antonio Márquez Camacho, gerente de color de Pintuco.

En caso de ser una persona un poco más tímida y menos atrevida para hacer cambios la recomendación es combinar el coral con un tono más claro, perteneciente a la gama de los pasteles, reduciendo así su brillo e intensidad..

No es determinante

El color del año es un recomendación según las tendencias, sin embargo, resumir todos los factores implicados que lo definen no es siempre es fácil y no a todos les gusta. “Si a un hincha de un equipo le aterra el del otro pues por más que esté de moda, no le va a gustar. Es muy subjetivo”, añadió Márquez.

De todas maneras, ahí tiene una idea para que reciba con brillo a 2019.