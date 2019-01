El camino de Víctor Turpin en Hollywood

Para Turpin esta carrera es de constante estudio, perseverancia y paciencia. Hay mucha competencia en Los Ángeles, “todos llegan allá con la idea de ser una estrella y hay bastantes latinos. Pero me siento afortunado por lo que he logrado”.

La oportunidad actoral llegó con una telenovela americana llamada Days of our lives , “lleva como 30 años en la televisión y es muy popular en Estados Unidos. Me salió un papel en 2010 de latino y ahí ya tomé la decisión, esto era lo que quería hacer en mi vida”.

Los papeles que ha hecho son siempre de latinos pero la primera vez que le tocó hablar de narcotráfico fue con la serie policiaca Shades of blue, protagonizada por Jennifer López. Allí hizo el papel de Enrique, el hijo de un narco colombiano. A pesar de ello cuenta que aunque hay bastantes audiciones para ese tipo de papeles no ha sentido ningún tipo de estereotipo por ser de Medellín, “la verdad lo que más he hecho es comedia, recuerdo mucho un papel en la serie de Nickelodeon See Dad Run y otro en Felizmente divorciada con la afamada actriz Fran Drescher. Es un género que me gusta mucho”, precisa.

Lo que más disfruta, además del trabajo, es compartir con grandes estrellas y aprender tantas lecciones de ellas. Se considera en formación y estar en un set con Jennifer López, Jennifer Aniston, Adam Sandler, Luke Evans y Octavia Spencer ha sido gratificante, “Impresionante ver como tienen los pies en la tierra, como trabajan duro, no se quejan. Es un ambiente muy profesional. La humildad de todos me ha impactado y ha sido una gran lección para mí”.

¿Y cuál es la meta? Victor piensa, hace silencio unos segundos y responde con claridad: “quiero seguir viviendo de esto, aprender más y conseguir un papel que sea todo un reto para mí”. El camino apenas comienza.