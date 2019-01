Estas ideas para que los años lo saquen de casa

Eso no se le pasó por la cabeza: ser la protagonista de un videoclip de música urbana a los 78 años. Por supuesto que no. A Judith de Jesús Naranjo de Londoño se le presentó una oportunidad y no dudó ni un segundo. Por fin podía estar frente a las cámaras, tal y como lo soñó en la adolescencia.

“A uno siempre le da mucho susto, pero yo me sentí muy bien. Todo lo que haga uno bien hecho lo deja satisfecho”, añadió Judith.

Porque no hay edad para empezar algo nuevo o experimentar nuevas actividades. Estas son algunas propuestas.