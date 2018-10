Maluma confirma dos invitados especiales a su concierto en Medellín

El cantante antioqueño Maluma confirmó Prince Royce y Wolfine como invitados a su concierto F.A.M.E. Tour el 3 de noviembre en La Macarena, en Medellín y el 10 del mismo mes en Bogotá.

El bachatero estadounidense y el reguetonero paisa comparten la canción ‘Si tu novio te bota’ y junto a Wolfine el otro tema Bella Remix.

Lea: “Nadie me ha regalado nada”: Maluma

Tras más de dos meses por fuera de Medellín, Maluma regresó a su ciudad, a su casa, como él mismo la llama, luego de dar 22 conciertos y recorrer nueve ciudades de Europa como parte de F.A.M.E. Tour.

“Es un concierto que me produce tensión y mucha adrenalina. Estoy muy feliz de regresar a mi casa, porque pese a que paso tanto tiempo por fuera, cada vez que vuelvo a Medellín, respiro su aire y veo sus montañas, me lleno de vida. Me recuerda lo que soy. Son shows muy tensionantes, en especial porque hace tres años no hago uno aquí, así que estoy organizando para que la gente se quede con la boca abierta, que para mí es lo más importante”, afirmó a EL COLOMBIANO.