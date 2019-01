¿De qué operaron a Maluma?

Tras un año de aplazar la decisión, Maluma se sometió este lunes a una cirugía en una de sus rodillas para superar un problema de ruptura de ligamentos, lesión que viene padeciendo desde hace un par de años.

El procedimiento médico se realizó en Medellín y el artista estará de nuevo en los escenarios en febrero para cumplir con todos sus compromisos. “Llevaba muchos tiempo con esa lesión y el médico le dijo que no podía esperar más tiempo, por eso dispuso de este mes de enero para hacerse la cirugía y retomar en febrero su carrera”, comentó una persona cercana al artista.

En charla con EL COLOMBIANO, en octubre pasado, el artista había revelado su interés de pasar la temporada de fin de año en Medellín, en su casa, cerca de su familia.

La semana pasada el artista recibió dos nominaciones (Latin Song of The Year y Latin Artist of the Year) en los Music Awards, que se entregarán el 14 de marzo.