Actor de MTV fue víctima de los ladrones en Cartagena

El actor y skater Brandon Cole Margera, conocido como Bam Margera, fue víctima de los ladrones en Cartagena. El episodio fue narrado por el propio estadounidense el pasado domingo, a través de un video publicado en redes spcoales.

Margera llegó al aeropuerto Rafael Núñez de la capital de Bolívar procedente de Cali, con la intención de participar en un evento, pero desconocidos lo abordaron en la calle, lo amenazaron con un arma y le robaron 500 dólares. “Bienvenido a Colombia”, declaró el skater en su video.

El actor se mostró impresionado por el descaro de los delincuentes para los que el idioma no fue una barrera. “Acabo de llegar a Cartagena solo. Tomé un taxi desde el aeropuerto hasta acá. Ellos no hablaban inglés y yo no hablo español. Entonces hicieron la traducción con su celular y me mostraron la frase que decía “vacía tu billetera” mientras me me pusieron un arma. Entonces lo hice (vacié la billetera) y me dejaron ir. Esto fue raro”, dijo.