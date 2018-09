¿James Rodríguez está saliendo con la ex de Marc Anthony?

Likes en Instagram y una supuesta fotografía juntos es lo que están utilizando los usuarios para armar la historia de amor que al parecer comenzó hace poco entre la modelo venezolana Shannon de Lima, esposa del cantante Marc Anthony entre 2014 y 2017, y James Rodríguez.

El futbolista no escatima en likes para Shannon en sus fotos de Instagram; por lo menos las seis últimas tienen el Me gusta del colombiano. Ella tampoco “perdona” post de Rodríguez en la misma red social, también les da Like y aumenta de esa manera la fuerza de los rumores de una relación.

Sin embargo, la prueba más comprometedora del romance entre los dos, son un par de fotografías, una que subió ella y otra que posteó él, que fueron tomadas en un mismo lugar, el restaurante Jaffa en Tel Aviv (Israel), donde el futbolista paisa estaba de descansando. Ambas tomas fueron eliminadas.