¿Estaban peleados Justin Timberlake y Prince?

El cantante Justin Timberlake volvió a protagonizar el medio tiempo del espectáculo del Super Bowl con un emotivo homenaje al fallecido Prince y sin la polémica que rodeó su aparición en 2004, cuando le arrancó a Janet Jackson una pieza de su vestuario y dejó su pezón derecho al descubierto.

Timberlake, de 37 años, hizo un recorrido por los más grandes éxitos de su trayectoria musical como Sexy Back, Cry me a River y Can’t Stop the Feeling para animar la final del campeonato de fútbol americano, el gran evento deportivo del año Estados Unidos.

El punto álgido de la presentación fue cuando Timberlake interpretó en el piano I Will Die 4 U, una canción de Prince y la banda The Revolution que fue el cuarto sencillo de su álbum de 1984, Purple Rain.

En el momento en el que Justin conmovía al público cantando en vivo mientras tocaba el piano, apareció un video de una presentación del cantante Prince, el conocido como genio de Minéapolis, y quien falleció de manera inesperada en 2016.

Ante los más de 66.000 espectadores del público totalmente entregados, el dueto virtual de Timberlake y Prince produjo un gran haz de luz púrpura que cubrió el estadio en el que se jugaba el Super Bowl y sus alrededores.

La polémica de la aparición de Prince al lado de Timberlake se dio despúes de que TMZ, un medio de entretenimiento estadounidense, anunciara que Prince aparecería como un holograma; sin embargo, eso fue desmentido por la familia del cantante pocas horas antes del show de medio tiempo.

¿Y se querían o no?

Algunos usuarios en redes también se oponían al dueto y alegaban que a Prince no le hubiera gustado presentarse con Timberlake. La razón: cuando en 2006 Justin lanzó uno de sus mayores éxitos, Sexy Back, Prince supuestamente se burló de la canción en una fiesta posterior a la entrega de los premios Emmy y dijo: “para quien sea que afirme que está trayendo de vuelta la sensualidad, esta nunca se va”.

Luego, en enero 2007, Justin acudió a la entrega de los Golden Globe para presentar el premio que se le entregaría a Prince por The Song of the Heart, la canción que hizo para la película Happy Feet. Esa vez Timberlake hizo un gesto que para muchos fue una burla a Prince: el cantante se encogió un poco, simulando ser más bajo de estatura y anunció que Prince no había podido pasar a recibir el reconocimiento.

Posteriormente Timbaland, el cantante y productor amigo de Justin, lanzó la canción Give It to Me, en la que Justin pronuncia el siguiente verso: “Te extrañamos en las listas la semana pasada, Maldita sea, es cierto que no estabas allí. Entonces, si lo se-sexy nunca se fue, por qué a todo el mundo le encanta. No me odies solo porque no pudiste lograrlo”. (“We missed you on the charts last week, Damn, that’s right you wasn’t there. Now if se-sexy never left, then why is everybody on my shi-i-it? Don’t hate on me just because you didn’t come up with it”).