Así quedó Karol G en el tatuaje que se hizo su novio

Este no es el primer tatuaje que cantante de 26 años se hizo en honor a la antioqueña. En su mano se plasmó el nombre de pila de la intérprete de Mi Cama, Carolina, así mismo, ella se tatuó el nombre de Enmanuel en la misma parte del cuerpo.

La cantante paisa fue quien publicó la fotografía que se plasmó Anuel en su cuerpo, en la cual salen los dos sacando la lengua y a la que le agregó “Tú eres mío, yo no comparto”.

Un día antes la pareja estrenó el video de su segunda colaboración titulada Secreto, en donde muestran imágenes íntimas de su relación. En el clip en el que promueve el nuevo video, el cantante urbano escribió “En el video de SECRETO no hay actuación, nosotros quisimos enseñarles la felicidad que nosotros estamos viviendo”.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. “Tiene plata para tapar cuando terminen jajaja”, “Esto no lo vi venir”, “Demoniossssss, ojalá y no terminen”, “Le termina a la semana”, “Te pasaste weyyy”, “Me encantan, los mejores”, entre otros, son algunos de los comentarios de los fans en la publicación de Anuel AA.

A finales de 2017, la revista Rolling Stone aseguró que a Anuel AA se le considera uno de los pioneros del movimiento Trap latino junto con Bad Bunny y Chris Jeday. En 2015 fue muy criticado por una canción que usa letras homofóbicas y en el que se burla de una modelo que tiene VIH. Luego de que uno de sus conciertos fuera cancelado en Puerto Rico, pidió disculpas.