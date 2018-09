KISS se despide de los escenarios con gira mundial

KISS se dispone a guardar las guitarras, el maquillaje y las plataformas, pero no sin antes darle al público una última oportunidad de verlos en escena con un espectáculo “más grande y explosivo”, como afirmó la banda esta semana.

Después de 45 años de carrera artística, el grupo liderado por Gene Simmons y Paul Stanley se embarca en una gira de despedida que se llamará End of the Road.

Demon, Starchild, Catman y Spaceman dieron el anuncio después de ser el acto de apertura del último capítulo de la más reciente temporada del programa America’s Got Talent. Esa noche interpretaron en vivo Detroit Rock City del álbum Destroyer de 1976.

“Este será nuestro último tour”, contaron. “Nuestros fans tienen que venir a vernos y si no han tenido la oportunidad de hacerlo todavía, este es el momento. No se pueden perder este espectáculo”.

KISS ha publicado más de 20 álbumes de estudio y durante su carrera consiguieron éxitos como Rock and Roll All Nite, I Was Made for Lovin’ You y Forever.

Aún no se han confirmado las fechas ni los países que el grupo visitará, pero el grupo le pide a sus fanáticos que estén muy pendientes de sus redes sociales y de su página web para conocer todos los detalles.