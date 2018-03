María Fernanda Yepes conversa de su papel de María Magdalena

María Fernanda Yepes aún no sabe si es ella la que elige sus personajes, o al revés. Casi siempre son mujeres fuertes, muy temperamentales.

Después de 12 años de carrera, y a sus 38 años, llega una más: protagoniza María Magdalena, producción internacional que Sony graba en Colombia y Marruecos sobre este personaje bíblico. La acompañan Manolo Cardona, Jesús, y Andrés Parra, el apóstol Pedro.

Se está emitiendo José, José el príncipe de la canción ¿cómo afrontar un personaje tan popular?

“Los colombianos lo conocemos mucho, su música, pero no tanto su vida privada. Cuando me llamaron al casting no sabía quién era Anel Noreña, me tocó investigar y me di cuenta de lo importante que ella es en la vida del artista. Al principio estaba bastante escéptica, sentía que no me parecía fisícamente y que, siendo colombiana, bien paisa, me parecía muy arriesgado interpretar a una mexicana tan querida por el público. Después me enteré de que el señor José José tuvo que ver mucho con mi elección”.

Y ahora pasa a hacer de María Magdalena...

“Es una gran responsabilidad. Salgo de interpretar a una mujer de la vida real, del que la gente tiene muchas referencias, y llego a un personaje biblíco, histórico, conocido por casi toda la humanidad, aunque me atrevería a decir que nadie, a ciencia cierta, sabe quién fue realmente. Para mí ha sido mágico que esta mujer haya llegado a mi vida, además en este momento tan bonito de mi carrera, tanto así que creo que no hubiera podido hacerlo en otro momento”.

¿Le cambió la visión que tenía sobre ella?

“Es la representación de la mujer actual, del despetar femenino, de la mujer empoderada, que transforma vidas, que dice las cosas, que tiene participación en la sociedad. María Magdalena fue muy adelantada para la época y por eso fue satanizada y señalada como prostituta. Yo no creo que ella haya sido así, al contrario, la veo como un sabia, una mujer que sabía leer y escribir, algo no aceptado para la época. Lo veo como un personaje misterioso”.

¿Cómo ha sido el trabajo de la recreación de la época?

“Llevamos más de un mes de grabaciones, hemos rodado en Bogotá, la mayoría de las locaciones son allá, también vamos a estar en el desierto de La Tatacoa y La Guajira, y estuvimos en Marruecos. Es una producción muy ambiciosa de Sony, no sé si se verá en Colombia. El arte, el vestuario, el maquillaje son perfectos, es un trabajo muy profesional, un elenco impresionante”.

Cada vez este tipo de producciones ganan más seguidores...

“Es rico contar otro tipo de historias, personalmente estoy muy cansada de los temas de narcotráfico y violencia. María Magdalena no tiene ningún fin religioso, simplemente nos basamos en hechos biblícos y estamos ficcionado esa historia”.

Llegó a la actuación casi por accidente...

“Cada día agradezco el punto hasta donde he llegado, lo que he crecido, no solo profesionalmente, sino como ser humano. Es un proceso muy bonito, yo no escogí la actuación, nunca soñé estar en esto, pero se fue dando de una manera natural, todo ha sido paso a paso, con calma, con mucho trabajo y disciplina, nadie te regala nada, todo lo luchas. No es fácil, la gente no tiene ni idea de lo díficil que es esto, lo inestable. Afortunadamete puedo decir, con humildad y cariño, que la vida ha sido muy bonita conmigo”.

¿Sigue con la idea de radicarse de nuevo en Medellín?

“¡Qué rico! Ese plan va paso a paso, estoy construyendo mi casa con despacio, sé que voy a regresar en mi adultez, eso lo tengo seguro, cada vez que puedo estoy con mi familia, disfruto mucho ir a Medellín, siento que ahora que vivo en el exterior voy más que cuando estaba en Bogotá. Es una ciudad que me sorprende mucho, sus avances, su crecimiento y la manera en la que estos jóvenes le están dando un nuevo aire. Soy una paisa muy orgullosa, qué más puedo decir”