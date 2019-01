La canción de Shakira que cantó la nueva Miss Universo

Catriona Gray, la Miss Universo 2019 que se coronó en diciembre en Tailandia cuando representó a Filipinas, ya está en la ciudad que será su hogar durante este año, Nueva York.

La representante de 25 años, que es máster en Teoría de la Música de Berklee College of Music, sorprendió al periodista de Telemundo que la estaba entrevistando en el Top of The Rock, de la gran manzana, uno de los lugares con la vista más increíble de Manhattan, cuando le contó que era una gran seguidora de Shakira y que la recordaba por su primer álbum en inglés: Laudry Service, que se lanzó en 2001.

“Fui fan de su calidad vocal y me encantaría conocerla algún día”, dijo la reina.

Después de declararse una seguidora de la colombiana, Gray cantó una de las primeras canciones en inglés por las que Shakira se conoció mundialmente: Underneath your clothes.

Catriona, además de dedicarse a la música, su pasión, estará trabajando este año con la organización de Miss Universo en los diferentes programas que promueven por todo el mundo; además, seguirá colaborando con la ONG Young Enfoque Filipinas, que le brinda educación gratuita ya una población de niños en Manila (Filipinas).