Los ángeles tendrán hoy su show

Una de las principales estrellas de la pasarela fue la brasileña Adriana Lima, que anunció que este año sería el último como “ángel” de Victoria’s Secret, y que inicialmente lució un sensual body de encaje negro bordado con brillantes, y más tarde un look repleto de abalorios plateados y grandes plumas blancas.

El desfile de Victoria’s Secret, que se autoproclama el espectáculo de moda con mayor audiencia del mundo, generó expectación además por sus actuaciones musicales, protagonizadas en esta ocasión por Shawn Mendes, Rita Ora, Bebe Rexha, Halsey o Kelsea Ballerini, además del dúo The Chainsmokers y la banda de rock The Struts.

Pero no fue la única joya que mostró Hosk, que también llevó un conjunto inspirado en una estrella fugaz, con 125.000 cristales que se reflejarían en los espejos que rodeaban a la pasarela.

No sólo es un desfile de modas, se trata de un evento televisivo seguido en todo el mundo, en un marco lleno de luces, brillos, buena música y un glamour único enmarcado dentro de un concepto excluyente: los Ángeles, las bellas supermodelos que lucen los nuevos diseños de ropa interior de la marca para la próxima temporada.

La cita de la moda de este año contempla la exhibición de 60 modelos de lencería presentados en 91 estilos creados especialmente para las maniquíes seleccionadas para este desfile.

La apertura está a cargo de Taylor Hill, quien lucirá sus accesorios con la interpretación en directo de Leela James y su canción ‘This is me’. Otros artistas presentes con su música son Bebe Rexha, The Chainsmokers, Halsey, Kelsea Ballerini, Rita Ora, Shawn Mendes y The Struts.

La edición 2018 de Victoria’s Secret Fashion Show marca también la última participación de la brasileña Adriana Lima, modelo ícono de la marca, de la cual fuera uno de sus ángeles desde su estreno en 1999, con 19 años de edad.

Participó en 18 desfiles y fue la encargada de su apertura en 2003, 2007, 2008, 2010 y 2012. También fue uno de los rostros de Victoria Secret cuando se le entregó una estrella en el Paseo de la Fama en 2007. Entre sus momentos más destacados resalta el haber sido portadora, en 2008, del Black Diamond Fantasy Miracle Bra, valuado en cinco millones de dólares.

En 2010 lució el Bombshell Fantasy Bra, cotizado en dos millones de dólares, y en 2014 desfiló uno de los Dream Angels Fantasy Bras, junto a Alessandra Ambrosio, cada uno valorados en dos millones de dólares.

Esta emisión también cuenta con el regreso de supermodelos como Gigi Hadid, Kendall Jenner, Bella Hadid, Lais Ribeiro, Martha Hunt, Stella Maxwell, Leomie Anderson, Cindy Bruna, Georgia Fowler, Ming Xi, Grace Elizabeth, Devon Windsor y Behati Prinsloo.

Pero no todo es nostalgia, ya que esta edición anuncia los estrenos de Winnie Harlow, Kelsey Merritt, que también es la primera filipina en participar del show, Duckie Thot, Sadie Newman, Lorena Rae, Mélie Tiaco, Willow Hand y Yasmin Wijnaldum, entre otras.

Victoria’s Secret Fashion Show regresa en esta ocasión a Nueva York luego de sus últimas dos presentaciones en París y Shanghai. La última experiencia en China tuvo algunos inconvenientes como las denegaciones de visa a las modelos Gigi Hadid, Julia Belyakova, Kate Grigorieva, Irina Sharipova y Dasha Khlystun, y a la cantante Kate Perry, considerada como parte del show. Incluso, la fiesta organizada para después del desfile fue cancelada antes de la medianoche por las autoridades.