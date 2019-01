Escoja quién se vistió mejor en las tres primeras galas de premios

Para la estilista Elizabeth Saltzman , quien tiene como clientas a actrices de la talla de Saoirse Ronan, Gwyneth Paltrow y Uma Thurman, es como un juego de ajedrez. Así se lo dijo a la revista Vogue cuando explicó su método de trabajo: “Hay que pensar en el futuro. Me gusta hablar con la gente y entender qué está pasando en su mundo y cómo se sienten. Luego pienso en los diseñadores con los que quiero trabajar, en los colores que me interesan y si el traje se ha usado antes. Finalmente, llamamos o creamos el vestido y configuramos un accesorio”.

Piense por un momento que en un solo mes tiene tres fiestas de gala y que no puede usar el mismo vestido. ¿Qué haría? Las estrellas tienen ese dilema cada vez que se acerca una temporada de premios. La ventaja y gran diferencia es que tienen un equipo que piensa por ellos y les ayudan a escoger qué ropa van a usar. También tienen cómo pagar por ello.

Entre el estilista y su cliente debe existir muy buena comunicación. Habrá quienes por sus ocupaciones confíen ciegamente en las elecciones de sus asesores, otros que se involucran más.

El mismo Rami Malek, contó Urbinati, llega con fotografías e ideas para hacer un trabajo conjunto y muy creativo a la hora de vestirse para una época como estas, de tantas actividades sociales. El resultado se nota en cada gala y usualmente termina en la lista de los mejores vestidos.

Es un trabajo muy detallado, ya que no solo es tener buenas relaciones públicas con las grandes casas de diseño, que la mayoría de las veces prestan sus vestidos, sino también la habilidad para hacer alguna reforma si es necesaria: que si el largo es el correcto, si la camisa está bien o si el pantalón ajusta como es.

Sentirse bien con su vestido es primordial para los artistas. No repetir ni verse igual a nadie aún más. Incluso cruzan dedos para no salir en los peores vestidos (algunos). Las grandes galas del cine y la televisión están llenas de pequeños detalles, tanto que la pinta no es lo de menos.

Así fue la ropa que usaron siete artistas. Los elegimos porque asistieron a las tres galas y se destacaron por sus premios o nominaciones. ¿En cuál de las tres acertaron más?