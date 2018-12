Esto es lo que está de moda para la “pinta” del 24 y el 31

Según Diana Janna , directora creativa de EPK Colombia, en cuanto a la selección de un look para los niños “es fundamental tener presente que sean prendas alegres, cómodas y versátiles que se puedan utilizar en cualquier ocasión”. Como los niños están en constante crecimiento, sí que pueden dejarse llevar por las temporadas, ya que los papás les están renovando el clóset permanentemente.

Siempre han existido esas prendas en el clóset que se pueden combinar de formas diferentes y se vuelven imprescindibles para armar diferentes looks, la que Arango recomienda es una chaqueta de cuero porque “es un básico que puedes combinar con diversos looks como vestidos para un coctel, o jeans para una ocasión casual”. Por otro lado Vásquez recomienda estas: “Un vestido negro, un jean, una prenda de encaje”, y también, para las mujeres, los estampados florales. Con estos no se conseguirá una pinta que brille por su color, pero sí por el buen estilo. Así, si es un hombre, puede usar jean con su una americana de terciopelo y si es mujer, un minivestido, puede ser de lentejuelas, de los que tienen la posibilidad de transformar su parte superior y lucirlo como una falda.