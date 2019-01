En una reciente conferencia sobre seguridad automotriz, denominada Crash.Tech y organizada por el organismo alemán Tüv Süd, regulador y proveedor de servicios técnicos para diversas organizaciones, y el Technische Hochschule Ingolstadt (THI), se tuvo como uno de sus principales focos de atención el desafío que lleva el envejecimiento paulatino de la población mundial.

De acuerdo con las estadísticas presentadas, uno de cada tres accidentes de tránsito es sufrido por alguien mayor de 65 años, bien sea como conductor o peatón, aunque este grupo de edad representa solo el 10 por ciento de los usuarios de la carretera.

El debate fomentó la pregunta de hasta qué edad es prudente conducir.

No hay unos años concretos en los que se recomiende dejar de manejar. Es común encontrarse con personas de más de 60 años que conducen a la perfección, incluso mejor que muchos jóvenes gobernados por la imprudencia y que se convierten en los mayores generadores de accidentes.

Un estudio llevado a cabo por la Fundación Línea Directa en España muestra que, pese a que los conductores más veteranos respetan más los límites de velocidad y no son agresivos, son vistos como “peligrosos” por alrededor de ocho millones de conductores.

Con ese mismo rasero, más de diez millones de personas que manejan asegura haber tenido alguna vez situaciones de riesgo en la carretera por culpa de quienes están entrados en años.

Otro estudio realizado por la aseguradora Mapfre concluyó que no solamente los demás conductores consideran a los mayores un peligro para la seguridad vial, sino que ellos mismos también lo perciben así: un 67 % de los mayores de 65 años se siente “más inseguro y lento”, y casi la mitad reconocen haber perdido facultades visuales.

El caso colombiano

En Colombia no hay una edad límite establecida como tal para la conducción de vehículos, pero a partir de los 80 años el ciudadano debe hacerse un examen anual en un centro de reconocimiento de conductores avalado por la respectiva Secretaría de Movilidad. El año en el que no supere las pruebas sicotécnicas, su licencia no será renovada y esto marcará el fin de su vida frente al volante.

Según el artículo 22 del Código Nacional de Tránsito sobre la Vigencia de la licencia de conducción para vehículos de servicio particular, estás tendrán una vigencia de 10 años para conductores menores de 60 años, de cinco años para personas entre 60 y 80, y de uno para mayores de 80.

Las licencias de conducción para vehículos de servicio público tienen una vigencia de tres años para conductores menores de 60 años de edad y de un año para los mayores de esa cifra.

Las licencias de conducción se renuevan entonces cada año a partir de los 80 presentando un nuevo examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz, y previa validación en el sistema RUNT, que dice que Ia persona se encuentra al día por concepto de pago de multas por infracciones a las normas de tránsito, debidamente ejecutoriadas.

Si no pasa las pruebas de aptitud, el documento será cancelado definitivamente.