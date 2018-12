La moda es que quepan siete en este carro

En el interior nos encontramos con el particular diseño del tablero central, coronado por un cuadro de instrumentos de 12,3 pulgadas denominado i-Cockpit, que se sitúa por encima del volante, que, a propósito, es de dimensiones reducidas, tiene los mandos usuales de telefonía, audio, computador de consumos y distancias, es regulable en altura y profundidad y no es redondo del todo. Tiene levas para hacer los cambios, pero estas no giran solidarias con el volante sino que son fijas y esto dificulta operarlas en curvas, lo cual se torna molesto en modo manual.

Este grupo de instrumentos es digital y tiene tres formas de visualizarlo (Personal, Cuadrantes, Mínimo). La consola central, de sólida presentación, nos muestra una pantalla táctil de 8 pulgadas conectable con sistemas Android y Apple. De allí se opera el asistente de parqueo Visiopark 2, que, si bien representa una buena solución, podría ser más fácil de operar. Encontramos también un útil conjunto de cámaras con visión 360 grados, sistema de recarga inalámbrica de celular y sensores de aproximación

Los mandos de radio y ventilación son operados por una botonería de estilo muy aeronáutico y aspecto metálico, así como la barra de cambios, tipo Joystick, de excelente tacto. En esta consola también se halla el botón de encendido, cuya ubicación me pareció antinatural y la rueda para operar los modos de manejo y comportamiento del carro: Nieve, Arena, Barro, Rocas. También hay un modo Sport, operado por un botón independiente. El freno de mano es eléctrico y hay múltiples espacios para acomodar diversos elementos y dispositivos. La guantera, de 7,5 litros, es iluminada y hay un cajón refrigerado que sirve de apoyabrazos

La calidad de los materiales en cabina es muy buena, casi al nivel de un Premium. Hay una combinación tela/cuero bien presentada en los asientos, en las puertas y en los paneles del tablero con superficies blandas en su mayoría. Todo se percibe bien ensamblado y con una vida útil longeva. El techo panorámico ofrece un área que le proporciona excelente luminosidad a la cabina.

El espacio interior es amplio, los asientos tienen un contorno que afirma bien la espalda y cubre en buena forma. El área para piernas y cabeza atrás es suficiente, hay tres asientos reales gracias al piso plano (con doble fondo), así como el espacio para el equipaje (702 litros con la tercera fila plegada y hasta 1.862 litros con todas las sillas abatidas, incluyendo la del pasajero delantero), pues los asientos son deslizables de manera independiente y los auxiliares de la tercera fila pueden desmontarse para ganar 60 litros extra. En los respaldos de los asientos delanteros hay mesas auxiliares tipo avión y cortinas aislantes de malla para las ventanas traseras. El aire acondicionado es independiente para esta zona.

El sistema para operar la tercera fila es fácil de usar, práctico, aunque el acceso no es tan sencillo y requiere de alguna acrobacia, pero una vez en el interior hay buen espacio para dos adultos hasta de 1.80 metros porque es fácil encontrar una postura llevadera.

En seguridad, hay 6 airbags y anclajes Isofix para sillas infantiles en los asientos posteriores. Además de cinturones de seguridad de tres puntos en los siete puestos