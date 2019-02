No todos los carros tienen que ser grises

Dicen también los expertos que los que escogen carros grises quieren conservar un bajo perfil “Entre el plata y el gris, el último es más anónimo. El gris no necesita, o no quiere ser tan ostentoso o llamativo como el plata, y proyecta dignidad, tradición y madurez”, dice la experta Marcie Cooperman.

Para los expertos, el color del carro que compramos puede ser una señal psicológica que expresa la imagen que queremos proyectar ante quienes nos ven pasar. El género y la edad también pueden influir en la decisión final, aunque en gran porcentaje esta escogencia está supeditada a la disponibilidad que exista en el concesionario, pues mucha gente no quiere esperar a tener su flamante automóvil cero kilómetros. Literalmente, piden “el que haya”

Según, Nacy Lockhart, “la personalidad del vehículo es tan importante como la personalidad del comprador. El estilo del vehículo, el diseño y la marca pueden influir en las opciones de color.

“Un sedán de lujo es más popular en colores blanco y negro, pero una versión pequeña y deportiva es ampliamente asociada con diversos tonos de rojo”, comenta Lockhart.

Algunos sicólogos entrevistados por la multinacional Axalta, afirman que quien conduce un vehículo color blanco quiere dar una impresión fresca, joven, moderna al mundo exterior. Incluso muchas marcas que no trabajan en la industria automotriz, como Apple, eligen el blanco por la misma razón.

“El color blanco sugiere que tienes gusto y elegancia”, dice Marcie Cooperman, profesora de teoría del color en The New School for Design en Nueva York. El blanco también se asocia con la honestidad y la pureza. Hay quienes lo eligen porque viven en un clima cálido y no absorbe el calor como el color negro. Aunque el blanco es un color difícil de mantener limpio en algunas regiones, pues es un tono que requiere de un constante mantenimiento.