Shakira no se operará sus cuerdas vocales y esta es la razón

Después de que se asegurara que Shakira se operaría las cuerdas vocales pronto y que esa era la razón por la cual su gira El Dorado World Tour no empezará hasta junio, el periódico español, El País, dio a conocer que la colombiana decidió no ir al quirófano. La razón: el temor a perder su voz.

El mismo diario fue el que reveló que Shakira había estado en noviembre de 2017 en la ciudad de Boston, Estados Unidos, donde se reunió con el médico Steven Marc Zeitels, director del Centro de Cirugía Laringea y Rehabilitación de Voz (MGH Voice Center) del Hospital General de Massachusetts (MGH).

“Fuentes próximas a la cantante han informado que ha optado por un tratamiento con corticoides y reposo, en lugar de someterse a una intervención”, señaló este martes El País en su página web.

Antes de que finalizara el 2017 Shakira dio un mensaje con el que dejaba en duda si se operaría o no, algo que definitivamente no sucederá. “Conservaba la esperanza de poder recuperarme a tiempo para retomar la gira de enero, después de explorar muchas opciones, he tenido que aceptar la realidad de que esta es una lesión que simplemente requiere de más tiempo y cuidado para sanar”, escribió la intérprete de La Tortura.

El País también informó que cuando la barranquillera recupere su voz recurrirá a un foniatra para estudiar su voz y su manera de cantar, “que supone un gran esfuerzo para las cuerdas vocales por lo que se requiere una gran técnica”.