“Sigo siendo un artista pop”

Detrás del tono de voz calmado y por momentos tímido de Luis Fonsi existe un hombre audaz y con mucha energía.

Pocos saben que al artista de 40 años le encantan los deportes extremos y que suma más de 250 saltos en paracaídas. Otra de sus osadías fue lanzar Despacito en 2017, después de ser reconocido como baladista, un “cambio dramático”, dice él mismo y que le movió la vida. Pasó de ser un cantante reconocido en América Latina a que en todo el mundo cantaran una canción suya, sin importar si hablaban español o no.

De su visita a Medellín no pudo adelantar mucho, solo que todo hace parte de lo que viene en su música para el próximo año y que habrá muchas sorpresas.

¿Qué balance hace de 2018?

“Fue un año más frenético, en el buen sentido de la palabra, que 2017. Viajé mucho, estuve muchos días fuera de casa. Conocí lugares impresionantes. Fue llevar la música latina a rincones donde pocas personas lo han hecho, donde jamás pensé que iba a llegar con mi música. Fue un año de mucho crecimiento y de retos. Lo estoy disfrutando mucho en estos 20 años de carrera”.

Este año los cumplió...

“Sí, en septiembre. Cuando uno llega a este momento sabe cómo tomarse su tiempo, disfrutarlo. Al principio hay esa locura por lograr el éxito. Ahora lo importante es mantenerlo. A la vez se tiene la madurez de gozar las cosas bonitas que pasan, de sonreírle a la vida y a todas las nuevas oportunidades que siguen surgiendo”.

Sus inicios fueron con canciones muy románticas...

“El Fonsi romántico sigue. Mi último disco lo saqué en 2014, estamos hablando de hace 4 años. Desde ese entonces hasta ahora la definición del pop ha cambiado por completo, lo que no cambia es que yo sigo siendo ultra romántico y aunque te canto Despacito y Échame la culpa, te bailo, me gusta la salsa y soy pachanguero también agarro mi guitarra, te canto una balada y me la creo porque ese soy yo, eso nunca va a cambiar, vienen sorpresas para 2019. Vengo trabajando hace más de tres años para lo que viene“.

¿Despacito fue un riesgo?

“Cuando lo hice sabía que era un cambio dramático pero así lo quería. Valió la pena, sabía que había un riesgo alto, gracias a Dios todo se dio de manera natural”.

Y la canción siguió sonando en 2018...

“Todos los días hay algo que me sorprende con esa canción. Ya sumó 100 semanas en los listados, son dos años y más en este 2018 en el que salieron canciones maravillosas. Todavía la gente la quiere escuchar y asumo que habrá muchos cansados (risas) y lo respeto, pero cuando la cantó en mis conciertos no deja de sorprenderme”.