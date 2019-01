Solo su experiencia cuenta y conduce a un tipo concreto de sabiduría muy difícil de expresar; por eso no se dice, se realiza. Lo importante es cultivarla al interior, en una estructura cerrada, que va a abrirse hacia experiencias de éxito basadas en la comunicación, el contacto y la apertura a los demás.

El Mundo. Buen año, feliz año. Habrá oportunidades como resultado de lo aprendido en los últimos siete años y de la disciplina y perseverancia que le imprime a su hacer apasionado. Cultive la paciencia, aprenda a escuchar. Podrá resolver con facilidad los escollos, conflictos y retrasos que se presentan en el camino. La ambición podrá recrearla pero evite los excesos de cualquier tipo porque bajan la energía. Promueva el entusiasmo y cultive el optimismo que le acompaña. Va a querer cambiar de dirección en muchos sentidos; la intuición razonada sabe mostrarle muy bien el camino. No le tema al cambio pero no se precipite. La presencia de los cuatro animales, del entorno a la mandorla, del danzarín del mundo, nos recuerda con el toro el plan físico, los huesos, las articulaciones, el dinero y su uso. Dicen los cabalistas que los seres humanos con mentalidad pobre compran muchas cosas, que los con mentalidad de rico compran activos. El león nos recuerda el fuego, la circulación, el plano emocional y la lealtad a sus afectos y principios. El águila, el plano emocional y el control sobre los excesos y altibajos emocionales. El ángel, el símbolo del aire, el plan intelectual, las protecciones y las decisiones. El Mundo habla de su universo, de los otros y lo que le rodea. Pensar desde lo individual debe impactar lo colectivo. Por momentos puede sentirse limitado, hasta que organice las ideas y pase a un periodo de expansión.

En marzo siente que se revuelve el estomago y la vida para vislumbrar cambios con sabiduría y realizarlos. El aire, la autonomía, las búsquedas, los viajes son importantes. La libertad. Todo esto contribuye a que sus proyectos a largo plazo cuenten con la solidez necesaria para su realización. Además, cuenta con muy buena imaginación y energía para saltar obstáculos. Estar aquí y ahora le asegura, le da confianza, de ahí que meditar es un buen ejercicio. Siempre busque indagar sobre sus prioridades y no desviarse. Y si se llega a enfermar, es su ser lo que debe revisar. En el amor podrá realizar asociaciones y desplegar su sensualidad y afecto comprometido, responsable. Mantenga su presupuesto, evite gastos suntuarios, obvie endeudarse cuando no es indispensable, prescinda el uso excesivo de las tarjetas de crédito. Ahorre en la abundancia, en la restricción, que los cambios le piden un colchón de seguridad. Eso es garantía de buenos resultados, porque está y va a atravesar un periodo de mucha evolución. Las realizaciones le van a llenar de dicha y mantenga la confianza en si mismo.

El cinco de bastos es un arcano muy dinámico, de mucha actividad, que exige de usted adaptabilidad. Puede lograrlo porque sus reacciones son sensatas y va a ajustar el comportamiento adecuado. Cuidado con las variaciones de humor, que no sea cuestión de momentos o de acontecimientos externos.

El Paje de Bastos. Es llamado El Mensajero y nos recuerda a esos pregoneros de la Edad Media que iban de pueblo en pueblo anunciando las noticias. De pie, nos muestra su capacidad y necesidad de actuar, es decir, siempre debe actuar; el papel de espectador o receptor poco va con él. El Paje de Bastos se confronta con la realidad externa, con su medio social, le encanta realizar sus propias experiencias, descubrir el mundo, a los demás. Aunque parezca lo contrario, posee gran receptividad interior y emocional. Su expresión es segura y en este año va a adquirir un gran conocimiento rico, esencial, va a comprender mejor al ser humano. Es un tiempo donde va a realizar una gran transformación y su forma de utilizar tanta energía va a cambiar. La emoción debe ser motor de la acción, así que no exija en exceso de la vida, de los demás, exíjase a sí mismo y evite ser y hacerse notar por autosuficiente. Considere a los demás como parte de sí mismo, cultive la tolerancia y la amabilidad. Evite ser quien impide la fluidez y el movimiento, escuche antes de juzgar, no siempre tiene la razón. Por eso trabaje sus energías, no mire el defecto en el otro.

Fogoso, le encanta cuestionar el entorno. Cuenta con la gran ventaja o desventaja de no estar completamente satisfecho con sus resultados. Reconozca el valor de sus éxitos y el de los demás. Se puede contar con usted todo el año para obtener los objetivos propuestos. Va a constatar esa diferencia que existe entre la teoría de lo que quiere y la práctica de lo que puede, aunque siempre alcanzará su meta. Mejorar su entorno familiar y laboral le permitirá mantener un buen estado de salud. Muy buen año para abrirse a nuevos campos del conocimiento, para aprender, para estudiar. Muy buena capacidad de reflexión.

Que la fidelidad a sus amores, a sus amigos, a su entorno y principios sea como una tea que ilumine su camino; la capacidad de percibir lo escondido; lo invisible va a agudizarse. Es como una sabiduría iniciática que va a introducirle al estudio de los misterios ocultos de esos conocimientos.

Portador de sueños, de ideales de ambiciones, escriba lo que quiere lograr y mantenga una actitud física de entendimiento y comprensión del otro. Posee más energía vital que fuerza. Qué tan bueno. Mire muy bien lo que le rodea para adquirir mayor consciencia de la realidad de la vida y de las cosas.