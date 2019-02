Alanna de la Rossa, la colombiana que se codea con actores de hollywood

En esa película me pasó de todo, me caí, me raspé, me salió sangre, pero fue muy linda esa experiencia.

Si, yo sé hablar inglés entonces hablamos mucho y me contó su experiencia en la película La pasión de Cristo, que le cayó un rayo, cuando lo pisó un caballo y pegaron un latigazo de verdad. A veces me hablaba en arameo. Antes de hacer la película yo investigué toda su vida, hasta las entrevistas. Muy buen actor.

Si, The Sound of Freedom y saldrá a finales de este año. Fue mi primera película y una experiencia espectacular que nunca voy a olvidar, porque compartí con muchos actores de Hollywood como Jim Caviezel, quien es un divino y actúa muy bien.

Yo hago de Juliana de pequeña, quien es la protagonista de una de las historias. Me tocó la vida feliz de ella, su niñez, no cuando ella llegó al Bronx. Fue lindo compartir con grandes actores, grabando mucho junto a Ramiro Meneses, quien es muy buena gente y un actorazo.

¿Muy diferente hacer cine que hacer televisión?

Si, empezando por la cámara que era divina. También estaban las luces pero en especial la oportunidad de compartir con actores que son reconocidos en Hollywood, con horarios diferentes. Realmente todo es diferente.

¿Haciendo un papel muy fuerte?

Antes de iniciar las grabaciones nos hicieron reuniones en la academia de actuación a la que asisto, para hablar de estos temas tan difíciles, para contarnos y practicar escenas de llanto, angustia, de gritos y correr, porque la mayoría de nuestras escenas eran así.

¿Fue difícil hacer ese tipo de papeles?

Ya tengo experiencia en la televisión pero es un cambio del cielo a la tierra, pero la experiencia ayuda. A mí nunca me había tocado un personaje así, con todo eso. Tenía una profesora en la película con la cual, antes de cada escena, hacíamos un repaso, tanto como doble, como con el papel que yo hacía.

¿Difíciles las grabaciones?

No fue fácil porque en medio de las grabaciones de la película yo trabajaba en el canal infantil Tacho Pistacho, por lo que me la pasaba entre Bogotá y Cartagena.

¿Ya había trabajado en este tipo de canales?

Yo no había participado en una franja infantil y me pareció una linda experiencia. Lo que más me gustaba de participar en este canal es que podía ser yo misma. Me podía mostrar como soy, que me encantan los animales, me encanta la moda, mostrar que soy chic, ayudarle a los amigos a manejar sus redes sociales e incluso consejos de moda.

¿También participó en varias temporadas de Sin senos si hay paraíso?

En la primera temporada hice de Catalina de niña y en la tercera temporada hice de Jessica La Diabla, un cambio extremo.

¿En qué proyectos trabaja para este 2019?

Estaremos lanzando mi tienda virtual Alanna de la Rossa, donde van a encontrar mis chaquetas peludas (risas), todos mis trapos y para que las niñas que quieran vestirse como yo.