Y Ana Lucía Domíngez canta por primera vez

Este proyecto me dejó una amistad muy bonita con Nicky y con Juan, el manager, que fue el que me escogió para el personaje”.

“Me siento superalagada y orgullosa de estar en una producción como la de Nicky, que según cifras de Netflix es una de las más vistas en la plataforma. Es una historia que tocó los corazones no solo de los seguidores de su música, sino de todos, sobre Rosa, mi personaje, aunque no hace parte de la vida real, representa para Nicky a la mujer colombiana, en especial a la paisa: trabajadoras y luchadoras.

“Realmente las canciones que me gustaban eran las de Nicky Jam y J Balvin, en Nicky encuentro, a diferencia de muchos artistas urbanos, que no es desafinado, tiene una gran voz y talento, eso siempre me llamó la atención, lejos de imaginarme que algún día iba a trabajar a su lado. Su música me encanta, me las sé todas”.