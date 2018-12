Sí, usted elige el final de esta peli

De fondo suena la canción Relax del grupo Frankie Goes to Hollywood, son las 8:30 de la mañana del 9 de julio de 1984. Esa es la primera escena de Black Mirror: Bandersnatch, la apuesta de Netflix para darle un giro a la serie que ya llevaba 4 temporadas. Ahora es una película presentada con una tecnología conocida pero no tan masiva para el público: la narración ergódica o interactiva.

La siguiente escena muestra a un joven que se despierta, se toma unas pastillas y baja a desayunar con su padre, quien le da a escoger entre dos marcas de cereales. Esa es la primera decisión que usted deberá tomar, cuál cereal va a comer Stefan Butler el protagonista de la historia (interpretado por el actor británico de 21 años Fionn Whitehead, recordado por su papel en la película Dunkerque). Debe pensar rápido, solo tiene 15 segundos. Si no alcanza a darle clic a alguna de las dos opciones la historia seguirá una trama lineal por defecto.