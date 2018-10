“No tenía que imitarlo pero sí entenderlo”: Meier sobre general Naranjo

Todo un general

¿Qué fue lo más difícil de interpretar al general Óscar Naranjo?

“Primero tenía que aterrizarlo. Lo primero que vemos de él son virtudes, pero había que conocerlo bien, porque como todo ser humano se cuestiona cosas de la vida, si va por el camino correcto o no.

El General es ejemplar, con una carrera intachable, que como todos nosotros, debe perder la compostura de vez en cuando, su estabilidad, su objetividad. Lo humanizamos”.

¿Cómo se preparó?

“Leí mucho de él, lo vi mucho a través de videos, incluso con material inédito, todo con el fin de entenderlo un poco más, porque lo que no hemos querido hacer es representarlo tal cual, porque no es una serie biográfica, por lo que no tenía que imitarlo pero sí entenderlo para poder contar su historia”.

¿Cuáles fueron los retos?

“La gran responsabilidad de contar la historia de alguien que está vivo y que ha hecho algo muy bueno. Por otro lado, documentarme más de la historia de este país, la cual yo conocía como el resto de extranjeros que trabajamos aquí.

Fue interesante conocer cómo comenzó y por qué se dieron las cosas, tanto las buenas como las malas. El entender más a una institución como la Policía, como lo que es”.

Al conocer la historia de Colombia en profundidad, ¿Qué le sorprendió?

“Uno no pensaría que la lucha antidrogas la lidera la policía de un país, porque en Estados Unidos o Perú lo hace una parte de la Marina, pero Colombia es quizás uno de los únicos países que le ha dejado esas responsabilidad a la Policía, la cual se ha dotado de una infraestructura y una inteligencia poderosa”.

Una compleja historia...

“En principio yo no entendía cómo fue que nació todo este fenómeno de la violencia, el narcotráfico y cómo se empezó a extender. Empecé leyendo el libro de Julio Sánchez Cristo para enterame de la cantidad de gente que se vendió por dinero, en un nivel de corrupción impresionante.

Conocer casos puntuales, de generales y hasta instituciones, son cosas que hasta el día de hoy no logro asimilar, por lo cual el país sigue pagando las consecuencias”.