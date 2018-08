Afuera miedos, llegó Diego Torres

“Claro. Me vi reflejado porque aún hoy uno tiene esos temores. Fue muy significativo ver a estos chicos, que venían con unos temores terribles, cómo iban afrontándolos en tan poco tiempo. Recuerdo que en un episodio le dije a Lali, ‘estos chicos ya no son los mismos que llegaron’. El juego está en afrontar y vencer las ideas que nos limitan. Creo que este es un programa en el que todos nos vamos a sentir reflejados en algún punto”

¿Alguna situación particular que le recordara sus comienzos?

“Pues más allá de los miedos que nos identifican me pareció particular ver cómo se manifestaban en las personas de diferente manera. Hay chicos que se brotaran la piel, que transpiraban las manos, gente que estaba muy dura a nivel expresivo o le costaba interpretar. Para mí fue otro tipo de reacción pero lo interesante era ver como esos temores influían en los participantes. Además de historias de vida complicadas, más de lo que uno se imagina. Este programa refleja mucho la sociedad y el mundo que hoy nos toca vivir. Creo que va a ayudar a abrir la mente de muchos”.

¿Qué encontró, el miedo al que dirán, el temor a la crítica, el no creerse talentosos?

“Eso y mucho más, gente que no tiene muchas cosas resueltas en su vida, en su parte afectiva y hasta en su vida sexual. Hay historias muy sorprendentes, de haber cruzado enfermedades difíciles, de haber perdido seres queridos, de no poder cantar por que no está bien visto cantar”.

¿Puede contar alguna anécdota que haya surgido en el show?

“De los participantes hay muchas historias, cada uno tiene su mundo, su estética, su manera de cantar, su tipo de música que le gusta. Me llaman mucho la atención las historias de vida que ellos tienen, contarlas ahora es anticiparse. El presentador del programa es un chico que ha sido relator de fútbol (Alejandro Fantino) entonces por momentos se escuchaba relatar como si fuera un partido y todos hicimos arengas, fue muy gracioso, creo que el programa es muy fresco, muy verdadero. Todo lo que se ve, era lo que se veía, nada armado ni forzado. Todo lo que sucede es verdad y eso tiene valor”.

¿Cómo fue la experiencia de compartir con Wisin y Lali en este programa?

“Muy buena. Si bien somos de mundos musicales diferentes nos conectamos de manera directa. Tenemos muchas cosas en común como personas, estar en la misma frecuencia nos permitió respetarnos, reírnos, emocionarnos juntos, acompañarnos y realmente sentir que cuando empezamos este programa lo estábamos haciendo ya hacía tiempo. En otra parte del programa mostramos nuestra música e hicimos una canción los tres, una versión nueva de un tema mío del disco anterior que se llama Iguales, que tiene que ver mucho con lo que refleja el programa”

¿Cuál consideras que es el paso básico que debe dar el ganador de este programa?

“Todo empieza cuando termina el programa. Lo interesante será ver qué pasa con el ganador, en lo musical y en la vida misma. Como pueden seguir adelante. No quiero adelantarme pero es increíble ver como la experiencia los cambia tan rápido”.

¿Qué herramienta usó para ayudar a los participantes?

“Era acompañarlos, contenerlos. Es normal que vivan la experiencia con intensidad y emociones diversas. Todo el equipo los ayudó, acompañó, dándoles respuestas, consejos. Estuvimos muy atentos a eso, era un emblema del programa y era lo que queríamos transmitir”.

¿Cuál es el encanto de Talento Fox?

“Es un viaje de emociones, alegrías, tristezas, ilusión, desilusión. El aspecto humano es muy atractivo dentro de un marco profesional de música y puesta en escena. Verlos como entran a vivir este programa y como terminan es muy notorio. La diferencia con otros programas de este tipo es la experiencia humana, la convivencia de lo musical con la experiencia de vida. El lado humano influye en sí van a cantar mejor, más fluidos, más sueltos”.

¿Cómo ve el pop latino hoy?

“Pasa el tiempo, pasa la tecnología, pero la música será música siempre. Hoy hay diversos géneros, uno se cruza con otro y hay artistas que se mezclan. Siempre me he planteado la música con mucha libertad, buscando mi propio sonido dentro de la fusión de un montón de ritmos. Estoy feliz del camino recorrido, de las experiencias vividas y con mucha ilusión de todo lo que estoy viviendo y lo que va a venir”.

Además de Talento Fox y de su nuevo sencillo, Un poquito, ¿qué otros planes tiene en su carrera?

“Estoy trabajando en la próxima canción y mientras tanto feliz con la respuesta de Un poquito, esta primera canción del disco nuevo que va a salir el año que viene, así que ahora vamos trabajando paso a paso”