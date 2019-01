¿Cuántas horas de su vida pasará viendo la última temporada de Game of Thrones?

Como prefiera calcularlo: 7.3 horas o 440 minutos, eso va a gastar viendo la última temporada de Game of Thrones. Por lo menos, si no decide repetir algún capítulo o regresar a alguna escena clave. Así lo reveló en Francia OCS Tv, el distribuidor exclusivo de las producciones de HBO en dicho país.

La productora internacional no se ha pronunciado al respeto en lo que parece ser una filtración que no esperaban. En plena conferencia en Francia se aclaró que los dos primeros capítulos serán de 60 minutos mientras que los 4 restantes de 80.

El capítulo de más duración en la serie se había dado en la temporada 7, fue el último llamado The Dragon and the Wolf que tuvo 1 hora, 19 minutos y 43 segundos. Esta será también la temporada más corta en cuanto a episodios. Las 6 primeras tuvieron 10 capítulos, la anterior tuvo 7 y la final solo tendrá 6.

El estreno de Game of Thrones será el domingo 14 de abril. La serie terminará el 19 de mayo.