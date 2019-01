Y si tiene fiebre por las series ¡no es el único!

Breaking Bad, explica Toni de la Torre en su libro Las series que no me dejan dormir, rompe una regla en la mayoría de ficciones según la cual el personaje bueno tiene un final feliz y el malo acaba mal. “Aquí es el noble quien está destinado a llevar una vida de pobreza y dolor mientras otros muchos, más mezquinos que él, viven en una posición de bienestar. La serie de Vince Gilligan (que fue guionista de Archivos X) habla de la venganza, de devolverle la puñalada a la vida, que es injusta por naturaleza (...) Breaking bad une diversas tramas en una mezcla que empieza con un flashforward (secuencia de sucesos primaria en una historia que es interrumpida por la inter jección de una escena que representa un acontecimiento futuro) muy potente y que es difícil de digerir incluso para los que tienen un estómago acostumbrado a altas dosis de nihilismo y guiones sombríos”.

Mad men y su comunidad de seguidores

Pequeños, pero refinados, así define Grandío Pérez a los seguidores de Mad Men, otra serie que movió fibras emocionales en los espectadores “al retratar una sociedad en la que no importa tanto la verdad sino el estatus, con personajes que van consumiéndose prácticamente hasta el final, muriendo poco a poco en sus noventa y dos episodios. Nunca tuvo grandes números, pero su canal AMC quería una serie de nicho que permitiera generar una gran marca de contenido audiovisual, algo que ya estaba haciendo HBO. Para la crítica Paula Chaparro la época en la que se desarrollaba la trama le encantaba, pero el reparto ni la motivó ni el tema le causó curiosidad. Para su productora los ratings no eran lo más importante. Según Grandío Pérez “Mad Men no fue masiva porque nunca fue fácil de ver. La serie fue un producto para paladares refinados, pero instaurada en la cultura popular”.