Series para ver si no se va de vacaciones

Para la crítica es una serie que engancha pero cuyo final no es tan intenso como los primeros capítulos y entra en declive. Usted tendrá la última palabra.

The Bodyguard (Guardaespaldas)

Estos son los recomendados si no se va de vacaciones y quiere un buen plan para “maratonear” en casa. Aquí están las series que más dieron de qué hablar este año.

Esta precuela de Breaking Bad ya va por su cuarta temporada. La acción se ubica en el año 2002 con el abogado James Morgan “Jimmy” McGill (interpretado por Bob Odenkirk), seis años antes de su aparición en Breaking Bad como Saul Goodman. El guionista de la serie, Vince Gilligan, cuenta que a pesar de llevar más de 10 años escribiendo sobre los personajes de este universo un tanto oscuro, no se aburre: “Si me hubiera cansado habría dejado de escribir sobre ello”, le contó al diario El País de España.

Better Call Saul

Bob Odenkirk y Rhea Seehorn hacen parte de Better call Saul. FOTO Cortesía Netflix / Michele K.Short

En Colombia se pueden ver l as dos temporadas por la plataforma de Hulu aunque puede consultar la programación en televisión en Paramount Channel donde emitieron toda la segunda temporada.

Basada en la novela del mismo nombre escrita en 1985, El cuento de la criada de Margaret Atwood es una serie que completa dos temporadas. La sinopsis de esta serie cuenta como en un futuro distópico, no muy lejano en el tiempo, la tasa de natalidad del mundo se desploma como resultado de las infecciones de transmisión sexual y de la contaminación ambiental. En ese caos, el gobierno teocrático, totalitario y fundamentalista religioso de la “República de Gilead” crea nuevas reglas para un nuevo Estados Unidos tras la guerra civil.

The Handmaid’s Tale (El cuento de la criada)

Este es el tráiler de la segunda temporada de The Handmaid’s Tale.

Esta serie de comedia lleva dos temporadas (y se anunció ya la tercera para 2019) y se pueden ver en Amazon Prime. Ambientada en 1958 narra la vida de una ama de casa en Nueva York quien descubre que tiene una habilidad especial para el stand up comedy o la comedia en vivo.

Aunque no obtuvo nominaciones para esta temporada de premios esta serie de terror ha recibido muy buena crítica entre quienes gustan de este género. Son 10 episodios que se puede ver en Netflix.

10 episodios de media hora cada uno que el diario The New York Times reseñó como “rápidos y magnéticos” en una historia con “tono fresco, paranoia, brotes visuales y revelaciones alucinantes ”.

Otras series recomendadas

Sueños eléctricos (Ciencia ficción) - Amazon Prime

Ozark (Drama) - Netflix

This is us (Drama) - App de FOX

Barry - (Comedia) HBO