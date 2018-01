Laura Londoño, la reina en Paraíso Travel

Te reencontraste con el acento paisa... “Eso me tiene muy feliz, es lo que más llevo con orgullo y amor, cuando comencé a estudiar actuación iniciamos un proceso de neutralización del acento, que te lo digo, causa mucho trabajo, por lo fuerte y marcado que es el nuestro, porque la idea no es perderlo, sino hacerlo de manera consciente, porque cuando lo haces de esa manera puedes jugar con él, fue volver a sacarlo, regresar a la esencia y eso fue muy bonito”.

¿Qué tan complejo fue meterse en el rol de Reina, una mujer con tantos conflictos interiores? “Es un personaje bastante alborotado y me encanta porque ahí está el trabajo de nosotros como actores, personificar a alguien que es totalmente diferente a uno, con Reina había que entender las razones que la motivaban a hacer locuras y a actuar de la manera que lo hace. La clave estuvo en encontrar esas similitudes entre lo que para ella es tan importante, que es su mamá y la razón por lo que emprende el viaje, y la forma en la que manipula a las personas, ella no mide las consecuencias de sus actos, era encontrar dentro de mí qué me mueve a hacer cosas al punto de no pensar en las consecuencias o hacer todo tipo de locuras”.

¿Tenías referencia del trabajo que hizo Angélica Blandón en la película?

“Había visto la película, que me encantó, y cuando fui al casting no quise volver a verla, sino que leí el libro, porque el texto te llena de imágenes, de ideas y tu armas en la cabeza tu propia película de la historia y eso me sirvió un montón para las pruebas, me pasa lo contrario cuando me lleno de referentes de otras actrices, porque no me da mucho espacio para interpretar lo mío. En la serie hay que contar la historia desde el principio es entender lo que pasa alrededor de Reina, Marlon y de todos estos personajes que emprenden el viaje. Esos primeros 20 capítulos son de profundización en la historia que no está en el libro ni en la película”.

¿La serie se toma muchas licencias frente al libro y la película?

“Nos salimos mucho de esas líneas del libro, porque no es lo mismo contar una misma historia en cine, que en televisión o en un libro, básicamente por el formato. En el libro y en la película el protagonista es Marlon, pero en la serie es Reina, entonces ella no podía ser como la de la película, que es divina, pero insoportable, acá la teníamos que querer más, entenderla más y eso genera varios cambios en la historia. Está claro que no estoy haciendo de Angélica Blandón, ni Katherine Vélez de Margarita Rosa, ni Sebastián Eslava es Aldemar Correa. Es una historia con esencia similar, pero roles diferentes”.

Sumas en los dos últimos años tres personajes completamente diferentes (Bloque de búsqueda, La ley del corazón y Paraíso travel)...

“Es lo más valioso de mi carrera, no sabes lo feliz que me hace que me llamen a un casting para un rol completamente distinto, es una delicia, es la razón por la que uno estudió esto, digamos que eso fue lo que me atrapó de la actuación: conocerme a mi misma a través de la amplia posibilidad de personajes, por ejemplo, Reina me hizo explorar y explotar cosas que ni pensaba, y así me pasa con cada uno de los últimos personajes. Está la posibilidad de hacer la segunda temporada de La ley del corazón, me parece fantástico por muchas razones, pero también hay motivos que hacen que dude, básicamente porque es hacer otra vez el mismo personaje, a Julia la amo y la adoro, pero para mí ya está chuliada, quiero otras cosas, algo nuevo, por eso amo ser Reina, porque es una cosa completamente diferente”.