¿A Maluma lo bendijo Madonna?

Maluma tuvo una noche ganadora en los VMAs (Video Music Awards) de MTV aunque no se llevó ningún galardón. Fue el primer artista latino en presentarse con una canción completamente en español en los premios desde que Shakira y Alejandro Sanz interpretaron La Tortura en la edición de 2005, y recibió el aval de una de las artistas más icónicas del pop: la mismísima reina, Madonna.

El artista hizo que audiencia estadounidense se moviera al ritmo del reguetón en el Radio City Music Hall de Nueva York con Felices los 4, intercambió un apasionante beso “robado” con una de sus bailarinas y después de su presentación se encontró con la Reina del Pop y Lenny Kravitz en los camerinos.

El paisa documentó el momento en fotos y videos y posteriormente escribió en Instagram: “Me echó la bendición y me dijo que estaba listo para el proximo nivel... Love you Queen you’re such an inspiration @madonna” (Te amo Reina, eres una inspiración @madonna).