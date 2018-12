Series para no despegarse del tv

19 de enero Los directores de Los Simpson decidieron terminar con el personaje de Apu Nahasapeemapetilon después de las acusaciones de racismo que generó el documental El problema de Apu. 22 de enero Marisol Garzón, hermana de Jaime Garzón, decidió iniciar acciones legales contra el canal RCN por competencia desleal y usurpación de marca en la adaptación de la historia de su hermano. 10 de agosto Se estrenó mundialmente en Netflix la exitosa serie mexicana La Casa de las Flores, una comedia satírica, con toques de telenovela latina, en la que participó la actriz Verónica Castro. 10 de octubre La novena temporada de The Walking Dead estrenó con la marca más baja de espectadores, 6,08 millones por episodio, desde la segunda temporada (emitida en 2011), según Forbes. 13 de diciembre La producción La reina del flow ocupó el primer lugar en las tendencias de Google, categoría series. Fue una de las más exitosas en Colombia (Netflix compró sus derechos de exhibición).

Diego Agudelo

Periodista y crítico de cine



1. The Terror - AMC

“La historia de estos marineros del siglo XIX, varados en el hielo, está basada en una novela histórica que incluye fenómenos paranormales, monstruos tribales, canibalismo y, ante todo, mucha melancolía y soledad”.

2. La maldición de Hill House - Netflix

“Los fantasmas que acechan a la familia Crain no solo deambulan por los pasillos de la antigua mansión en la que sus vidas empezaron a fragmentarse. Una historia de terror con un guion sólido y giros que de verdad ponen los pelos de punta”.

3. Kidding - Showtime

“Esta rareza del director Michel Gondry explora, con un enfoque muy auténtico, el tema de la sonrisa del payaso que esconde una mueca de dolor”.



Verónica Heredia

Profesora



1. The Sinner - Netflix

“La segunda temporada de esta serie antológica supera a la primera y mantiene el interés del espectador de principio a fin. El guion, la actuación y los inesperados giros dramáticos en la historia hacen de esta una de las mejores del año”.

2. Guardaespaldas - Netflix

“Aborda el tema del terrorismo y las intrigas del mundo político a través de la historia de un policía y excombatiente en Afganistán. Se destaca por la trama, la actuación y por tocar temas contemporáneos en un contexto de corrupción y poder”.

3. Anne con e - Netflix

“A través de la mirada adolescente de Anne, la serie aborda temas como los prejuicios, la amistad, el feminismo y la identidad”.



Diego Fernando Montoya

Director de Fismed



1. Orange is the new black - Netflix

“La historia de las mujeres de la penitenciaria de Litchfield ya acumula seis temporadas manteniendo un relato interesante, con giros inesperados e historias que conectan al espectador con las situaciones de las reclusas”.

2. Farina - Netflix

“Cuenta de una manera muy cuidadosa la forma cómo el narcotrafico llegó a España en los años 80 por las costas de Galicia. Una muy buena producción tanto en guion (basado en el libro del mismo nombre), como en actuaciones y en la cuidadosa ejecución técnica”.

3. La casa de las flores - Netflix

“Es un relato muy fácil de digerir y además pone sobre la mesa el tema de las apariencias y la doble moral, muy propia de los latinoamericanos”.



Jerónimo Rivera

Crítico de cine



1. The Crown - Netflix

“Ha logrado retratar con intensidad y contención a personajes que en la vida común nos podrían interesar muy poco, como sucede con la Casa Real de Inglaterra”.

2. Merlí - Netflix

“Se trata de un profesor de filosofía y lo que le ocurre a su al rededor, sus conflictos. Su principal mérito es ser una serie entretenida sin perder su esencia y en la que se encuentra incluso algo de formación. Ha logrado tocar varios temas tabús y se ha metido con varios temas políticos de España”.

3. Better Call Saul - Netflix

“Este spinoff the Breaking Bad tiene personajes, conflictos, picardía y dilemas éticos muy interesantes. La serie combina muy bien el drama y la comedia”